SpaceX-Super-Rakete Falcon Heavy erfolgreich gestartet

SpaceX hat erfolgreich die aktuell größte Weltraumrakete Falcon Heavy ins All geschickt. Mit an Bord: Ein Tesla.

Es waren spektakuläre Bilder, die SpaceX in einem Livestream am Dienstagabend ab 21:45 Uhr deutscher Zeit per Livestream im Internet übertrug: Zu sehen war der erste erfolgreiche Start von Falcon Heavy, die vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral abhob.

Die drei Antriebsraketen, die die Schubkraft von 18 Jumbo-Jets besitzen, landeten später zeitgleich wieder auf der Erde und sollen wiederverwendet werden. Zwei der drei Booster landeten erfolgreich, der dritte Booster legte allerdings eine Bruchlandung hin.

Das von Elon Musk angeführte SpaceX kann damit einen neuen, wichtigen Erfolg verbuchen. Aktuell besitzt SpaceX mit der Falcon Heavy die größte Weltraumrakete. Sie ist 70 Meter lang und kann etwa 65 Tonnen Nutzlast ins All transportieren. Kein anderes privates oder staatliches Raumfahrtunternehmen besitzt derzeit eine stärkere Weltraumrakete.



Für den Jungfernflug hatte Elon Musk einen roten Tesla-Roadster seines Unternehmens Tesla zur Verfügung gestellt, der aus seinem Privatbesitz stammt. Der Wagen wurde mit der Falcon Heavy ins All befördert und diente als Massesimulator. In der Musikanlage des Wagens wird rund um die Uhr der David-Bowie-Song „Space Oddity“ gespielt. In dem Song wird die Geschichte des Raumfahrers Major Tom erzählt, der allein im Weltall treibt.

Die Rakete wird nun in einer Umlaufbahn um die Sonne fliegen und dabei auch in der Nähe des Mars vorbeifliegen. Weitere Starts der Falcon Heavy sollen noch in diesem Jahr folgen. Laut Angaben von SpaceX kostet ein Start der Super-Rakete „nur“ etwa 90 Millionen US-Dollar. Bei der von der NASA aktuell im Bau befindliche Trägerrakete „Space Launch System“ (SLS) werden die Startkosten dagegen mit etwa 1 Milliarde US-Dollar angegeben. Der erste Start der SLS ist im Dezember 2019 geplant.

