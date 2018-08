Sony stellt stark limitierte Playstation 4 Pro vor

Sony hat die 500 Million Limited Edition Playstation 4 Pro angekündigt, von der es weltweit nur 50.000 Stück geben wird.

Vergrößern Die 500 Million Limited Edition Playstation 4 Pro ist ab dem 24. August verfügbar © Sony

Über 500 Millionen Playstation-Konsolen konnte Sony seit dem Start der ersten Konsole im Dezember 1994 verkaufen. Das feiert Sony nun mit der Veröffentlichung der 500 Million Limited Edition Playstation 4 Pro. Diese wird ab dem 24. August bei ausgewählten Händlern erhältlich sein. Wenn man denn eine ergattern kann, denn weltweit wird es nur 50.000 Exemplare dieser Spezial-Variante geben.

Zum ersten Mal wird es mit der 500 Million Limited Edition Playstation 4 Pro auch ein PS4-Modell in durchsichtigem Blau geben. Verkauft wird das Modell in einer transparenten Sammlerbox. Im Inneren der Konsole steckt eine zwei Terabyte große Festplatte. Wird die Konsole eingeschaltet, dann wird auch ein blaues Licht aktiviert, wodurch das Innenleben der Konsole sichtbar wird.

Außerdem befindet sich auf der Vorderseite der Konsole eine Kupferplakette, auf der die Limitierungsnummer eingeprägt ist. Im Lieferumfang befinden sich neben der Konsole auch ein Controller, eine Playstation Camera, ein vertikaler Standfuß und ein Mono-Headset. Das Zubehör gibt es im gleichen, durchsichtigen Design und jeweils in dunkelblauer Farbe.



Im folgenden Video können Sie einen genaueren Blick auf das Konsolen-Schätzchen werfen:



Die erste Playstation (Modell: SCPH-1000) erschien am 3. Dezember 1994 in Japan. Es folgten die Playstation 2, Playstation Portable (PSP), Playstation 3, Playstation Vita und schließlich die Playstation 4. Letztere hat sich laut aktuellen Angaben von Sony bis zum 22. Juli 2018 über 81,2 Millionen Mal weltweit verkauft.

"Die ‚500 Million Limited Edition PlayStation®4 Pro‘ wurde entwickelt, um unseren treuen Fans unsere Wertschätzung auszudrücken. Wir werden weiterhin alles dafür tun, um PlayStation für alle zum „Best Place to Play“ zu machen sowie unser Angebot an großartigen Spielen und Netzwerk-Services erweitern", so John Kodera, SIE President und CEO.

Ab dem 24. August wird außerdem der "500 Million Limited Edition Dualshock 4 Wireless-Controller" erhältlich sein. Am 11. Oktober folgt dann noch das "500 Million Limited Edition Gold Wireless Headset".

Auf dieser Sony-Seite können sich Interessierte anmelden und erfahren dann zeitnah, wo sie die limitierte Spielekonsole und das limitierte Zubehör kaufen können.