Sony Bluetooth-Speaker bei Amazon im Angebot

Amazon hat heute einige Sony-Bluetooth-Lautsprecher zu 44 Prozent reduzierten Preisen im Tages-Angebot.

Zur Cyber-Monday-Woche vom 19. November bis 26. November 2018 gibt es bei Amazon haufenweise spannende Angebote. Neben den bekannten Blitzangeboten gibt es auch Tages-Angebote sowie fortlaufende Angebote.

Im heutigen „Angebot des Tages“ gibt es auf Amazon verschiedene Bluetooth-Lautsprecher von Sony, zu reduzierten Preisen von bis zu 44 Prozent. Dabei handelt es um vier Modelle mit jeweils verschiedenen Farb-Varianten:

Der Bluetooth-Lautsprecher Sony SRS-XB01 bietet eine Akkulaufzeit von 6 Stunden, ein vor Spritzwasser geschütztes Gehäuse und laut Sony: „Extra Bass für satten, kraftvollen Sound“. Der Lautsprecher kostet aktuell 24,99 statt 34,90 Euro. Das Modell gibt es in sechs Farben.

Sony SRS-XB01 tragbarer Bluetooth-Lautsprecher für 24,99 statt 34,90 Euro kaufen

Das Gerät SRS-XB31 besitzt einen Akku mit einer Laufzeit von bis zu 24 Stunden, wasser- und staubabweisendes Design mit IP67-Zertifizierung und eine eingebaute mehrfarbige Lichtleiste und Stroboskoplicht, die sich der Musik anpassen. Der Bluetooth-Speaker kann auch als Powerbank genutzt werden. Dieses Modell gibt es in fünf Farbvarianten und kostet aktuell 94,99 statt 169,90 Euro.

Sony SRS-XB31 kabelloser Bluetooth-Lautsprecher für 94,99 statt 169,90 Euro kaufen

Sonys SRS-XB41 gleicht dem SRS-XB31, ist jedoch größer und hat noch mehr Power. Zudem gibt es weitere Lautsprecher-Licht-Effekte bei diesem Modell. Das Gerät gibt es in vier Farben und kostet momentan 127,99 statt 229 Euro.

Sony SRS-XB41 kabelloser Bluetooth-Lautsprecher für 127,99 statt 229 Euro kaufen

Der Bluetooth-Lautsprecher Sony SRS-ZR5 ist über die App Songpal Link multiroom-fähig und bietet Zugriff auf Streaming-Dienste wie Google Cast, Spotify sowie Internetradio. Durch die Wireless-Surround-Technologie können Sie diese Lautsprecher zum Beispiel in Verbindung mit einer passenden Sony Soundbar in Ihr bestehendes Surround-System hinzufügen. Den Lautsprecher gibt es in Schwarz oder Weiß, er kostet aktuell 139 statt 229 Euro.

Sony SRS-ZR5 kabelloser Lautsprecher für 139 statt 229 Euro kaufen

Bitte beachten Sie: Da es sich um Tagesangebote handelt, gelten die Angebots-Preise nur heute.

