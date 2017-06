Sony bestätigt Entwicklung der PlayStation 5

Die Themen in Tech-up Weekly #89: +++ Xbox One X vorgestellt: Muss Sony zittern? +++ Core i9 & AMD Threadripper: Termine +++ Keine Roaming-Kosten mehr: Das müsst Ihr wissen +++ Quick-News der Woche +++ Kommentar der Woche +++ Fail der Woche: So gefährlich sind Smartphones für Fußgänger



►Xbox One X vorgestellt: Muss Sony zittern? (0:14):

www.pcwelt.de/2279306



►AMD Threadripper: Alle Infos zur neuen Monster-CPU (3:38):

www.pcwelt.de/2273949

►Core i9: Intel verrät Starttermine für neue CPUs:

www.pcwelt.de/2279564



►Keine Roaming-Kosten im Ausland mehr: Das müsst Ihr wissen (5:00):

www.pcwelt.de/2279350



Quick-News (6:42):



►Microsoft liefert Patches auch für XP und Vista:

www.pcwelt.de/2279866



►PlayStation 4: Bislang 60 Millionen verkaufte Einheiten:

www.pcwelt.de/2279709



►Age of Empires: Neuauflage in 4K:

www.pcwelt.de/2279711



►Sabotage-Malware kann Stromnetze angreifen:

www.pcwelt.de/2279504



►Champions League ab 2018 komplett im Pay-TV:

www.pcwelt.de/2279691



►Innenminister will Zugriff auf WhatsApp-Daten:

www.pcwelt.de/2279437



Kommentar der Woche



Fail der Woche (9:25):



►So gefährlich sind Smartphones für Fußgänger:

www.pcwelt.de/2279472