Von PC-WELT: Top-Software für kleines Geld

PC-WELT Toolbar-Cleaner, PC-WELT Fototuner, PC-WELT Datensafe und PC-WELT Anonym Surfen VPN. Wir stellen die Tools vor.

Vergrößern Mit Vertrauensgarantie: PC-WELT Toolbar-Cleaner ist eine Software von PC-WELT

Mit "Software von PC-WELT" bieten wir Ihnen eine Reihe von Top-Tools zu einem fairen Preis und mit einer Vertrauensgarantie an. Jede Software darf natürlich vor dem Kauf ausgiebig getestet werden. In diesem Artikel stellen wir Ihnen alle Produkte vor.

PC-WELT Anonym Surfen VPN schützt Ihre Privatsphäre im WLAN, LAN und Funknetz

Der Schutz von „PC-WELT Anonym Surfen VPN“ funktioniert ganz ohne komplizierte Menüs und Algorithmen. Ein einziger Mausklick im „PC-WELT Anonym Surfen VPN“ genügt – und neugierige Mitleser werden sich die Zähne an Ihrer abgesicherten Verbindung ausbeißen. Ihre Privatsphäre wird dann vollautomatisch geschützt.

Doch das kleine Programm, das wir in Kooperation mit dem Entwickler Steganos anbieten, kann noch viel mehr. Es verhindert auf Wunsch, dass Facebook und andere soziale Netzwerke Ihr Surfverhalten beobachten. Außerdem können Sie mit der Software vollautomatisch Ländersperren umgehen. Wählen Sie dazu einfach das Land aus, über das Sie im Internet surfgen möchten.

Sie können PC-WELT Anonym Surfen VPN ganz bequem und kostenlos ausprobieren. In der kostenfreien Fassung, die Sie hier finden, haben Sie unbegrenzten Traffic für eine ganze Woche zur Verfügung. In der Kaufversion gibt es keine Beschränkung.

Wer sich Freeware aus dem Internet holt, hat schnell auch unerwünschte Mitbringsel auf dem Rechner. Mit PC-WELT Toolbar-Cleaner schmeißen Sie die nervigen Toolbars raus. Die Software analysiert Ihr System und zeigt Ihnen an, ob sich Toolbars darauf eingenistet haben. Ist das nicht der Fall, meldet das Tool "Alles gut". Wird es fündig, können Sie die Toolbar per Klick entfernen. Die Gratis-Version entfernt maximal eine Toolbar. Weitere Infos zu PC-WELT Toolbar-Cleaner finden Sie auf dieser Seite.

PC-WELT Foto-Tuner optimiert Ihre Fotos blitzschnell

Der PC-WELT Foto-Tuner setzt zur besonders schnellen und bequemen Foto- Optimierung auf eine vollautomatische Bilder-Analyse und -Verbesserung. Im ersten Schritt analysiert der Algorithmus das zu optimierende Foto. Dabei erkennt das Programm einzelne Objekte und stellt sicher, dass nur relevante Bildbereiche optimiert werden.

Im nächsten Schritt erhöht PC-WELT Foto-Tuner den Dynamikumfang des Bildes, gleicht Fehlbelichtungen aus, korrigiert Farben und hellt Schatten auf. So verlieren misslungene Aufnahmen ihre milchige Patina und graublaues Wasser verwandelt sich in sattes Blau. Aus einem nebligen Herbsttag wird dank PC-WELT Foto-Tuner der schöne Sommertag, den Sie während der Aufnahme auch wirklich genießen durften. Oberflächen gewinnen aufgrund verbesserter Belichtung und Schärfe an Struktur und wirken insgesamt plastischer.

Weitere Infos zu PC-WELT Foto-Tuner finden Sie auf dieser Seite. Dort können Sie auch eine kostenlose Test-Version herunterladen.

Verzeichnis auswählen, Schutzstufe aussuchen, Schutz aktivieren – so schnell verbergen Sie wichtige Daten mit dem PC-WELT Datensafe. Sie können aus diesen Verfahren wählen: Advanced Encryption Standard 256 BIT, Blowfish 448 BIT, Twofish 256 BIT und Serpent 256 BIT. Alle Verfahren wurden bisher noch nie von Hackern geknackt und gelten als absolut sicher!

Weitere Infos und die kostenlose Testversion von PC-WELT Datensafe erhalten Sie auf dieser Seite.