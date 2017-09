Heute spielt FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen in Gelsenkirchen. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Das Spiel wird nicht live auf Sky oder im Free-TV übertragen. So sehen Sie das Spiel trotzdem live.

Vergrößern So sehen Sie FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen heute ab 20.30 Uhr live © Amazon

Heute spielt FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen. Das Fußballspiel wird nicht live auf Sky oder im Free-TV übertragen . Sie können das heutige Spiel FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen, das um 20.30 Uhr in Gelsenkirchen angepfiffen wird, live nur über Eurosport sehen.

Sie haben die folgenden Möglichkeiten, um das Spiel Schalke gegen Leverkusen heute live zu sehen:

Satelliten-TV

Auf dem Fernseher über den Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD Xtra via Satelliten-Fernsehen im HD+-Senderpaket.

Kabel-TV

Auf dem Fernseher über den Pay-TV-Sender Eurosport 1 via TV-Kabel von Unitymedia im HD-Paket oder Vodafone.

Internet

Eurosport Player : Über den Eurosport Player via Internet. Damit schauen Sie das Fußballspiel und andere Sportereignisse auf Smartphone (iOS und Android), Tablet, Notebook, PC/Mac sowie Smart-TV an. Im Browser oder in der App. Apple TV und Google Chromecast werden auch unterstützt. Der Bundesligasaisonpass kostet 4,99 Euro pro Monat in den ersten sechs Monaten, danach 5,99 Euro pro Monat. Den Jahrespass bekommen Sie für 49,99 Euro.

Vergrößern Eurosport © Eurosport

Amazon Prime und Eurosport Player: Amazon-Prime-Mitglieder können den Eurosport Player dauerhaft für 4,99 Euro im Monat buchen. Amazon Prime kostet 7,99 Euro im Monat oder 69 Euro im Jahr; Sie können Prime 30 Tage gratis testen. Als Prime-Mitglied nutzen Sie zudem den Gratis-Premiumversand, können Filme und Serien auf Prime Video sehen und Musik-Streaming hören. Außerdem können Sie alle Bundesligaspiele live hören – die Audio-Übertragung der DFB-Spiele kostet noch einmal extra. Damit die Bundesliga via Internet-TV Spaß macht, benötigen Sie aber eine hohe Bandbreite.

Vergrößern Bundesligasaisonpass von Eurosport. © Eurosport

Wichtig: Über Eurosport beziehungsweise Amazon Prime mit Eurosport Player sehen Sie nur die Bundesligaspiele, die am Freitag stattfinden. Sowie einige Partien von Sonntagnachmittag und vom Montagabend. Denn erstmals finden fünf Partien auch am Montag statt. Sie sehen über Eurosport/Amazon Prime aber nicht die Samstagsspiele und auch nicht die meisten Sonntagsspiele! Dafür benötigen Sie nämlich Sky. Wir erklären in dieser Meldung ausführlich, wie Sie ALLE Spiele der Fußball-Bundesliga live sehen können.

So sehen und hören Sie alle Spiele live



Amazon startet Live-Audio-Streaming von 1. Fußball-Bundesliga