So lädt Youtube 5x schneller unter Firefox, Edge und Safari

Youtube lädt unter Chrome bis zu fünf Mal schneller als unter Firefox, Edge und Safari. Der Grund und die Lösung.

Vergrößern Youtube lädt unter Chrome schneller als unter den Konkurrenz-Browsern © Youtube

Wer Youtube in Verbindung mit einem Browser nutzt, der nicht von Google stammt, der muss sich mit einer deutlich niedrigeren Ladegeschwindigkeit zufrieden geben. Darauf hat Chris Peterson, leitender Mitarbeiter bei Mozilla, per Tweet aufmerksam gemacht. Das Problem an sich ist nicht neu, denn das sogenannte Polymer-Redesign der Youtube-Seite liegt fast ein Jahr zurück. Und genau damals, so Peterson, wurde eine Änderung gemacht, durch die die Ladezeiten von Youtube unter Firefox, Edge (und auch Safari) fünf Mal langsamer als unter Chrome sind.

Schuld ist die Verwendung der veralteten Shadow DOM v0 API, die nur noch von Chrome verwendet wird. So jedenfalls Peterson. Sein Tweet stieß auf Interesse in der Entwicklergemeinde und auch Edge-Entwickler wurden aufmerksam. Eine genauere Analyse ergab schließlich, dass Peterson zumindest in weiten Teilen richtig liegt. Demnach ist nicht nur die veraltete Shadow DOM v0 API schuld an dem Problem, sondern auch weitere Techniken, die von der neuen Youtube-Seite eingesetzt werden. Ab Firefox 63 könnte sich das Problem zumindest unter Firefox lösen.

Es gibt aber auch eine schnellere Lösung für dieses Problem, die allerdings mit Nachteilen verbunden ist. Die Lösung sorgt dafür, dass unter Firefox, Edge und Safari die Website von Youtube wieder deutlich schneller lädt. Dafür muss man allerdings auf einige modernere Funktionen von Youtube verzichten.

Unter Firefox genügt es, die Erweiterung YouTube Classic zu installieren, die hier in der Add-On-Datenbank verfügbar ist.

Unter Edge und Safari empfiehlt Robertson die Installation von Tampermonkey ( hier für Edge und hier für Safari ). Nach der Installation der Erweiterung kann hier das User-Script "Youtube - Restore Classic" heruntergeladen und dann im Browser aktiviert werden.

