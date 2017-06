Snapchat Spectacles ab sofort in Deutschland erhältlich

Snapchats Video-Brille kann ab heute auch in Deutschland online bestellt oder an Verkaufsautomaten erworben werden.

Vergrößern Die Snapchat Spectacles sind in drei Farben erhältlich. © Snap

Nach dem Launch im Herbst in den USA sind die Snapchat Spectacles ab sofort auch in Deutschland erhältlich. Die Videobrille von den Snapchat-Entwicklern Snap verfügt über eine integrierte Kamera. Per Knopfdruck nimmt diese Videos mit bis zu zehn Sekunden Länge auf, die dann bei Snapchat hochgeladen werden können.

Die Snapchat Spectacles sind zum Preis von 149,99 Euro in drei Farben im Spectacles-Online-Shop verfügbar. Die Videobrille kann aber auch über Verkaufsautomaten, die so genannten Snapbots, erworben werden. Käufer müssen hier allerdings schnell sein, denn die Snapbots ändern täglich ihre Position. Wo genau sie derzeit aufgestellt sind, zeigt die Spectacles-Website . Heute findet sich einer der Automaten beispielsweise in Berlin an der Mauer-Gedenkstätte.