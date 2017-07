Shell bietet Auto-Fahrern an einigen ausgewählten Tankstellen die Möglichkeit den Tankvorgang mit dem Smartphone zu bezahlen. Im Idealfall sogar ohne auszusteigen. Ab Ende 2017 soll das auch bundesweit möglich sein.

SmartPay: Shell startet Tanken per App

Ab dem 13. Juli 2017 können Kunden an rund 100 teilnehmenden Shell-Tankstellen in Hamburg und Berlin ihren Kraftstoff direkt an der Zapfsäule mit ihrem Smartphone bezahlen. Shell arbeitet hierzu mit Paypal zusammen. Der deutschlandweite Rollout von "Shell SmartPay" im Shell-Tankstellennetz ist für das vierte Quartal 2017 geplant. Laut Handelsblatt soll Shell SmartPay dann an 1500 der knapp 2000 Shell-Tankstellen möglich sein.



„Das neue Angebot richtet sich vor allem an jene Kunden, die es eilig haben oder ihr Auto nicht verlassen wollen oder können“, sagt der Marketingleiter des Shell Tankstellengeschäftes in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Emre Turanli. Shell bietet nämlich neben dem jetzt gestarteten SmartPay auch noch den schon länger verfügbaren Tankwart-Service an rund 500 Shell-Tankstellen im Bundesgebiet an: Der kostenlose Tankwart-Service übernimmt nicht nur das Betanken des Fahrzeugs, sondern zum Beispiel auch das Reinigen der Frontscheiben.

Clevere Auto-Apps für Android, iPhone & iPad



Der Autofahrer bezahlt über die neue Option SmartPay in der Shell App (früher Shell Motorist App). Der Kunden muss hierzu die App mit seinem PayPal-Konto verknüpfen. Dann fährt er an eine der teilnehmenden Shell-Tankstellen, deren Liste Sie hier finden. Sie fahren an die gewünschte Zapfsäule, öffnen die App und wählen die Option SmartPay. Nach der Identifikation durch die Sicherheits-PIN oder den Fingerabdruck wählen Sie „Jetzt Tanken“ aus. Die App lokalisiert mittels GPS, an welcher Shell-Station Sie sich befinden. Nach Eingabe der Zapfsäulennummer und Bestätigung des maximalen Tankbetrages sowie der Säulennummer verbindet das System die Daten und Sie erhalten die Freigabe zum Tanken. Sie können jetzt aus dem Auto aussteigen und selbst tanken oder den Tankwart tanken lassen. Nach Beendigung des Tankvorgangs erhalten Sie automatisch Ihre Abrechnung in der App und eine Mail mit dem steuerlich relevanten Beleg.

Ob es auf Dauer der Gesundheit des teilnehmenden Autofahrers zuträglich ist, wenn er oder sie sich noch weniger als ohnehin schon bewegt, weil nun auch noch der kurze Weg in die Tankstelle zum Bezahlen und bei der Kombination mit dem Tankwart-Service sogar das Aussteigen entfällt, sei einmal dahin gestellt. Aber die gesparte Zeit kann ja in den Besuch eines Fitness-Studios investiert werden…