SmartBoy: Zubehör verwandelt Smartphone in einen GameBoy

Aus einem Aprilscherz ist nun ein interessantes Smartphone-Zubehör für Retrofans geworden.

Vergrößern Der SmartBoy nutzt das Smartphone als Display und spielt GameBoy-Klassiker ab. © hyperkinlab.com

Samsung hat sich die Rechte an dem von Hyperkin entwickelten Smartphone-Zubehör SmartBoy gesichert. Damit lässt sich ein Smartphone mit einer Diagonale zwischen 4,6 und 5 Zoll in einen GameBoy verwandeln, inklusive echter Tasten samt Steuerkreuz. Die Idee wurde ursprünglich als Aprilscherz angekündigt, das positive Feedback der Nutzer sorgte jedoch dafür, dass die Hardware tatsächlich entwickelt wurde.

Der SmartBoy unterstützt Spiele aus der Ära des ersten GameBoy, kann jedoch auch Module des GameBoy Colour oder GameBoy Advance abspielen. Voraussetzung ist darüber hinaus ein Smartphone mit USB-C-Anschluss. In Geschäften soll der SmartBoy noch in diesem Jahr zu finden sein. In den USA wird das Zubehör knapp 50 Dollar kosten. Ob der Smartphone-Aufsatz auch in Europa angeboten wird, bleibt vorerst unklar.

Der Gameboy und seine härtesten Konkurrenten