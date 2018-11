Smart-TVs bei Amazon um bis zu 50 Prozent reduziert

Beim "Angebot des Tages" bietet Amazon Rabatte von bis zu 50 Prozent auf ausgewählte TV-Geräte.

Im Countdown zur Cyber-Monday-Woche gibt es einige tolle Tages-Angebote. Im „Angebot des Tages“ sind heute auch Fernseher. Darunter gibt es Geräte von Philips, Grundig und Techwood. In den Größen von 32 – 65 Zoll findet jeder die passende Größe. Wenn Sie also auf der Suche nach einem geeigneten Smart-TV sind, bietet sich jetzt vielleicht die passende Gelegenheit.

Die TV-Geräte aus dem „Angebot des Tages“ haben wir hier für Sie aufgelistet:

Techwood H32T11A 81 cm (32 Zoll) für 139,99 statt 249,99 Euro

Grundig 49VLX6100 BP 123 cm (49 Zoll) LED-TV für 339,99 Euro

Grundig 55VLX6100 BP 139 cm (55 Zoll) LED-TV für 369,99 Euro

Grundig 65VLX6100 BP 164 cm (65 Zoll) LED-TV für 649,99 Euro

Top-Smart-TV von Philips

Das Gerät aus dem Hause Philips hebt sich dabei von dem Rest der TV-Geräte ab - es spielt schlicht in einer anderen Liga als die anderen Amazon-Angebote. Hierbei handelt es sich um einen richtigen Smart-TV im ultraflachen Design in der Größe 55 Zoll. Weiterhin bietet das Gerät 4K-Ultra-HD-Auflösung mit LED-Beleuchtung, Triple-Tuner und einigen Smart-TV-Features und unterstützt dabei verschiedene Streaming-Dienste wie Amazon Video, Netflix, Youtube und mehr. Mit an Bord ist die tolle Ambilight-Beleuchtung: die Hintergrundbeleuchtung strahlt in dynamischen Farben des TV-Bildes oder in beliebigen individuell-eingestellten Farben und hüllt Ihr Wohnzimmer in ein tolles Ambiente.

Philips 55PUS7373/12 139 cm (55 Zoll) LED Fernseher für 729,99 statt 999 Euro

In den nächsten Tagen wird es bei Amazon vermehrt Tages-Angebote und Aktionen rund um die Cyber-Monday-Wochen geben. Mehr Informationen zum Countdown zu Cyber-Monday-Woche sowie allen Terminen zu den kommenden Schnäppchen-Angeboten wie den Cyber Monday finden Sie in unserem speziellen Artikel dazu hier:

Amazon Cyber Monday Woche 2018: Die besten Deals und Schnäppchen-Tipps

Weitere tolle Schnäppchen in unserem Schnäppchen-Blog

Im PC-WELT-Schnäppchen-Blog präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.

Hier geht’s zum Schnäppchen-Blog