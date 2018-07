Skyticket Supersport: 1 Tag zahlen, 1 Monat streamen

Die 2te Bundesliga startet und Skyticket hat ein aktuelles Supersport-Angebot: Sie zahlen 1 Tag und können 1 Monat lang streamen.

Vergrößern Skyticket Supersport Angebot: 1 Tag zahlen und 1 Monat streamen

Zum Start der 2. Fußball-Bundesliga am kommenden Freitag gibt es bei SkyTicket ein attraktives Angebot: Sie zahlen 1 Monat und können dann anschließend 1 Monat lang Live-Sport streamen. Sie sind also auch live dabei, wenn am 25. August die Bundesliga in die Saison 2018/2019 startet. Hinzu kommen alle anderen Live-Sport-Highlights, wie etwa die Turniere der PGA- und European Tour.

Das Skyticket Supersport Angebot können Sie sich für 9,99 Euro statt 29,99 Euro sichern. Sie sparen also 66 Prozent. Nach dem ersten Monat fallen für das Skyticket Supersport Monat künftig 29,99 Euro monatlich an. Sie können das Angebot jederzeit monatlich kündigen und dann fallen keine weitere Kosten mehr für Sie an.

66% gespart: Skyticket Supersport Monat für 9,99 Euro statt 29,99 Euro



Skyticket ist für nahezu alle Geräte verfügbar: Etwa für PC, mobile Endgeräte, Spielkonsolen und per TV-Apps und TV-Boxes.



Skyticket Supersport für Fußball-Fans

Die 2. Bundesliga startet am Freitag, 3. August mit der Partie Hamburger SV gegen Holstein Kiel. Zu den weiteren Fußball-Highlights des Wochenendes gehören die Partien VfL Bochum gegen 1. FC Köln (Samstag, 4.8.) und 1. FC Magdeburg gegen FC St. Pauli (Sonntag, 5. August). Insgesamt werden über Skyticket Sport 572 Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga live übertragen. Über die Sky Bundesliga Konferenz verpassen Sie kein Tor.

Hinzu kommen alle Spiele der UEFA Champions League und alle Spiele des DFB-Pokals.