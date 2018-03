Skype: Light-Version für ältere Android-Geräte

Microsoft liefert Skype derzeit in einer optimierten Version für ältere Smartphones mit Android 4.0.3 bis 5.1 aus.

Vergrößern Ältere Android-Geräte bekommen eine optimierte Skype-Version. © Microsoft

Wie Microsoft in dieser Woche bekannt gibt , liefert der Redmonder Konzern in den nächsten Tagen und Wochen weltweit eine optimierte Version seines Messengers Skype für ältere Geräte mit Android 4.0.3 bis 5.1 aus. Die neue Version verbraucht laut Microsoft sowohl weniger internen Speicher als auch weniger RAM. Skype soll außerdem auf älteren Smartphone-Modellen eine bessere Sprach- und Videoqualität liefern. Performance-Optimierungen für schlechte Verbindungsqualität sind ebenfalls an Bord.

Mit der optimierten Skype-Version folgt Microsoft dem Vorbild anderer Software-Entwickler, die ihre Software für Schwellenländer, schlechte Netzabdeckung und schwache Hardware optimieren. Erst im Januar kündigte Google mit Android Go eine Light-Version seines mobilen Betriebssystems an. Android Go sowie die vorinstallierten Apps nehmen dabei weniger Speicherplatz ein und verbrauchen weniger Daten. Das Betriebssystem ist außerdem auf Smartphones mit einem 1 GB RAM und weniger ausgelegt. Mit dem Messenger Lite hat auch Facebook eine abgespeckte Version seines Messengers im Angebot, während Twitter im vergangenen September eine Lite-Version seiner mobilen Website ankündigte.