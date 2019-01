Sky Ticket Entertainment: Für nur 5 Euro bis Ende Februar

Panagiotis Kolokythas

Sky Ticket Entertainment gibt es aktuell für einmalig 4,99 Euro bis Ende Februar. Hinzu kommen Angebote inklusive Sky Ticket Stick.

Vergrößern Sky Ticket für 4,99 Euro statt 9,99 Euro bis Ende Februar © Sky

Ob The Walking Dead (neue Folgen ab Februar) oder die neue Serie Der Pass: Bei Skyticket locken aktuell viele neue und gute "alte" Serien-Highlights. Wer die Serien möglichst günstig sehen möchte, für den könnte das aktuelle Angebot von Sky interessant sein: Beim aktuellen Serien-Special zahlen Sie 4,99 Euro statt 9,99 Euro und erhalten bis Ende Februar den Zugriff auf das gesamte Programm von Sky Ticket Entertainment .



Erst ab März 2019 werden die regulären 9,99 Euro pro Monat fällig. Sie können aber jederzeit zum Monatsende kündigen, falls Ihnen das Skyticket-Angebot nicht gefallen sollte.

Zum Angebot: Sky Ticket Entertainment für einmalig 4,99 Euro (statt 9,99 Euro) bis Ende Februar

Neugierig geworden, was Sky Ticket Entertainment zu bieten hat? Auf dieser Seite finden Sie das komplette Angebot des Dienstes. Hier erfahren Sie also auch, welche Serien aktuell nur auf Sky Ticket Entertainment verfügbar sind. Außerdem werden die Serien aufgelistet, die kürzlich neu hinzugekommen sind.

Im Angebot: Sky Ticket plus Sky Ticket TV Stick

Falls Sie noch keinen Smart-TV besitzen, ist vielleicht dieses Angebot interessant: Sie erhalten den Sky Ticket TV Stick plus 3 Monate Serien für 19,99 Euro statt 54,96 Euro. Damit können Sie bis Ende April die neuesten Serien bei Sky Ticket streamen. Der Zugang ist monatlich kündbar und ab Mai fallen dann 9,99 Euro pro Monat an Kosten an.

Alternativ ist der Sky Ticket TV Stick auch mit 1 Monat Live Sport für 19,99 Euro statt 54,98 Euro oder mit Momnaten Film sfür 19,99 Euro statt 54,96 Euro erhältlich.

Zu den Angeboten: Sky Ticket plus Sky Ticket TV Stick