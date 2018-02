Sky Ticket: 2 Tickets für 2 Monate für nur 9,99 Euro

Noch bis zum 4. Februar können Sie sich das Sky-Ticket-Angebot sichern und erhalten so 80% Rabatt. Mit dem Kombi-Angebot erhalten Sie Sky Entertainment und Sky Cinema zwei Monate lang für nur 9,99 Euro.

Vergrößern Momentan erhalten Sie 80% Rabatt bei einem Kauf des Kombi-Tickets © Sky

Mit dem momentanen Kombi-Angebot von Sky Ticket können Sie sich einige Highlights ansehen. Bei Serien wären das zum Beispiel Game of Thrones Staffel 1 - 7 oder die hochgelobte, deutsche Serie Babylon Berlin. Auch nicht zu vergessen: The Walking Dead, am 26. Februar startet die zweite Hälfte der 8. Staffel des Zombispektakels.

Für Film-Fans wird aber auch einiges geboten. So erhalten Sie mit dem Kombi-Ticket Zugriff auf Filme wie: Logan – The Wolverine, Doctor Strange, Fast & Furios 1 - 8 oder auch die Iron-Man-Filme.

Normalerweise, kostet das Kombiticket 9,99 Euro im Monat, und obwohl nur von zwei Monaten im Angebot die Rede ist, sind es quasi drei, da der Februar nicht mehr mit eingerechnet wird. Hier ein Auszug aus dem Rechtstext der Angebotsseite: „Bei Buchung bis zum 04.02.2018 läuft die Mindestvertragslaufzeit bis zum 30.04.2018. Für die Dauer der Mindestvertragslaufzeit sind insgesamt einmalig € 9,99 zu zahlen. Der Gesamtbetrag ist zu Abonnementbeginn fällig.“ So erhalten Sie im Prinzip fast drei Monate für den Preis von nur einem.

Falls Sie sich im Anschluss weiterhin für das Sky-Ticket mit den beiden Paketen entscheiden, zahlen Sie also 9,99 Euro nach dem 3. Monat.

Anschauen lassen sich die Filme und Serien per App auf Ihrem Smart-TV, Konsolen, Tablets, Smartphones oder über Ihren PC. Das Sky-Ticket lässt sich jederzeit monatlich bequem über Ihren Sky-Ticket-Account kündigen. Beachten Sie jedoch: das Angebot ist ausschließlich online abschließbar und nur für Sky Ticket-Neukunden über 18 Jahre und bis zum 04.02.2018 buchbar.



