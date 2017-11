Singles Day: Schnäppchenjagd bei Mediamarkt

Am 11.11. feiert Mediamarkt ab 20 Uhr den Singles Day mit zahlreichen Sonderangeboten - nicht nur für Singles.

Vergrößern Mediamarkt feiert den Singles Day mit zahlreichen Sonderangeboten

Der Singles Day stammt ursprünglich aus China. An diesem Tag feiern alleinstehende junge Chinesen ihr Single-Dasein und ihre Freiheit. Nicht zufällig wählten die Studenten der Nanjing University den 11.11. als Datum, als sie den Feiertag erstmals 1993 ausriefen: die Form der Zahl "1" soll einer alleinstehenden Person ähneln. In den 90er-Jahren nur an einigen chinesischen Universitäten gefeiert, fand der Singles Day seinen Weg in die Gesellschaft. Mit Beginn des Internetzeitalters wurde der Tag immer beliebter und so machten sich findige Online-Händler den Tag zunutze, um junge Singles mit Sonderangeboten zu locken, damit diese sich ihr Single-Dasein versüßten.

Mittlerweile ist der 11.11. zum größten Online-Shopping-Tag der Welt geworden. Zum zweiten Mal feiert Mediamarkt mit und bietet auch dieses Jahr eine Vielzahl an Elektro-Produkten zum Sonderpreis an. Interessierte, ob Single oder nicht, können von Samstag 20 Uhr bis Montag 9 Uhr im Online-Shop von Mediamarkt auf Schnäppchenjagd gehen.

