Sicherheitslücke: Tor-Browser enttarnt Nutzer-IP

Eine Lücke im Tor-Browser für Mac und Linux gibt unter bestimmten Umständen die Nutzer-IP preis. Ein vorläufiger Hotfix löst das Problem teilweise.

Vergrößern Tor-Nutzer sollten dringend die Linux- und Mac-OS-Version des Browser aktualisieren. © thetorproject.org

Ende Oktober entdeckte Filippo Cavallarin vom Sicherheitsunternehmen We Are Segment eine Sicherheitslücke im Tor-Browser für Linux und Mac OS. Die TorMoil getaufte Schwachstelle öffnet Links, die mit „file://“ beginnen, am Tor-Browser vorbei. Bei diesem Versuch kann die IP-Adresse des Tor-Nutzers mit übertragen werden – die vom Tor-Browser versprochene Anonymität wird somit ausgehebelt. Wie die Sicherheitsexperten von We Are Segment erklären, liegt die Schwachstelle im Umgang des Browsers Firefox mit Links begründet. Windows-, sowie Tail- und Sandbox-Nutzer sind von der Sicherheitslücke nicht betroffen.

Die Tor-Entwickler haben noch vor dem Wochenende einen Hotfix für den Tor-Browser erarbeitet. Der Tor-Browser für Mac und Linux steht auf torproject.org in Version 7.0.9 zum Download bereit. Wer den Tor-Browser für Linux oder Mac OS sowie Tor-Software aus dem Alpha-Zweig nutzt, sollte die neue Version umgehend installieren. Noch heute soll eine überarbeitete Alpha-Version für Linux und Mac OS folgen. Der Hotfix in der neuen Browser-Version schließt zwar die Sicherheitslücke, bringt jedoch eine Einschränkung mit. Das Klicken auf „file://“-Links funktioniert hier nicht mehr. Nutzer können Links stattdessen einfach in die Adressleiste ziehen, um dieses Problem zu umgehen.

