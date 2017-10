Sicher im Internet Schritt für Schritt 1/2018: Sonderheft jetzt am Kiosk

In unserem neuen Sonderheft Internet Schritt für Schritt 1/2018 zeigen wir Ihnen unter anderem, wie Sie Ihren Windows-PC, den Browser und das E-Mail-Programm mit wenigen Handgriffen einstellen, damit Sie sicher und geschützt im Internet unterwegs sind. Jetzt am Kiosk.

Vergrößern Internet Schritt für Schritt 1/2018: Sonderheft jetzt am Kiosk

So bequem das World Wide Web auch ist, es birgt gleichzeitig eine Menge Gefahren: Fast täglich hört man von neuen Hacker-Angriffen, Erpresserviren oder Phishing-Attacken. Die Tipps und Ratgeber im neuen Sonderheft schützen Sie genau davor. Denn sie zeigen in klaren und bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie Sie Ihren Windows-PC, den Browser und das E-Mail-Programm mit wenigen Handgriffen einstellen, damit Sie sicher und geschützt im Internet unterwegs sind. Alle Programme, die Sie dazu brauchen, finden Sie im großen Internet-Sicherheits-Paket auf der beiliegenden Heft-DVD. Damit können Sie das Internet ohne Risiko nutzen, denn Angreifer kommen nicht mehr auf Ihren PC und an Ihre Daten! Sicher im Internet Schritt für Schritt 1/2018 - jetzt am Kiosk.

Das sind die Themen im neuen Sonderheft

Windows-PC sicher machen

Sicherheitsfunktionen in Windows im Überblick



Windows-Grundabsicherung: Virenscanner



Windows-Grundabsicherung: Firewall



Windows-Grundabsicherung: Datenschutz



Windows Mail sicher konfigurieren



PC-Sicherheit durch Updates verbessern



Windows-Spuren vollständig löschen



Daten auf der Festplatte verschlüsseln



Router gegen Angriffe absichern



Heimisches WLAN sicher machen



Browser sicher machen

Edge: Grundeinstellungen für mehr Datenschutz



Chrome: Sicherheit für den Google-Browser



Firefox: Browser gegen Datenspionage absichern



Im Tarnkappenmodus sicher surfen

Daten auf externe Festplatte sichern



Daten online in Cloud-Speicher sichern



Daten auf Netzwerkfestplatte sichern



Gelöschte Dateien zurückholen



Windows sichern und wiederherstellen

Internet sicher nutzen

PC online auf Schwachstellen abklopfen



Eigenes Passwort online überprüfen



Dateien sicher aus dem Internet laden



Gefährliche Mails rechtzeitig erkennen



Schädliche Webseiten schnell identifizieren



Passwörter und Zugangsdaten sicher ablegen



Daten verschlüsselt in der Cloud ablegen



Datei für den Mailversand verschlüsseln



In öffentlichen WLANs sicher surfen



Mehr Sicherheit beim Online-Banking



Ohne Risiko im Internet einkaufen



Soziale Netzwerke sicher verwenden

Das finden Sie auf der Soforthilfe-DVD

Ascomp Backup Maker 7 Professional (Vollversion)



Ashampoo Privacy Protector 1.1.3 (Vollversion)



90 Top-Programme für sicheres Internet



