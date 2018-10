Shadow of the Tomb Raider als PS4-Angebot

Das aktuelle Lara-Croft-Spiel kostet für PS4-Besitzer als Angebot der Woche zwischen 25 und 28 Prozent weniger.

Vergrößern Shadow of the Tomb Raider ist für PS4 derzeit günstiger. © square-enix-games.com

Das neueste Abenteuer mit Lara Croft ist erst seit knapp vier Wochen im Handel erhältlich, die Preise für Shadow of the Tomb Raider sind entsprechend hoch. Zumindest PS4-Besitzer können derzeit von einem Rabatt profitieren. Im Rahmen der Angebote der Woche bietet Square Enix den neuen Ableger für 49,99 Euro anstelle der sonst fälligen knapp 70 Euro an. Die Digital Deluxe Edition, die neben dem Hauptspiel auch noch eine zusätzliche Waffe, ein Outfit, den Soundtrack des Spiels sowie ein zusätzliches Fähigkeiten-Booster-Pack enthält, kostet nur noch 60 statt 80 Euro. Echte Lara-Fans könnten auch zur Croft Edition von Shadow of the Tomb Raider greifen, diese enthält den Season Pass, drei zusätzliche Waffen und Outfits, den Soundtrack und das Booster Pack. Das Angebot der Woche gilt bis zum 18. Oktober.

Shadow of the Tomb Raider kommt bei der Fachpresse gut an. Je nach Plattform erreicht das Spiel einen Meta-Score von 77 bis knapp 90 Prozent . Die PC-Fassung schneidet im Durchschnitt der Tests am besten ab. Im aktuellen Spiel um Lara Croft bekommt es die Abenteurerin mit einer ausgewachsenen Apokalypse zu tun. Im Dschungel muss sie den drohenden Weltuntergang abwenden. Dabei darf Lara wie gewohnt klettern, aber auch verdeckt Gegner ausschalten und Rätsel lösen, um gefährliche Höhlensysteme oder Ruinen zu durchqueren.

