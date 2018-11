Sennheiser HD 4.50: Kopfhörer mit NC für nur 100 Euro

Amazon bietet am Freitag die kabellosen Over-Ear-Kopfhörer Sennheiser HD 4.50 mit Noise-Cancelling zum Top-Preis von 99,99 Euro an.

Vergrößern Sennheiser HD 4.50 Special Edition © Sennheiser

Die Amazon Cyber Monday Woche hat an diesem Freitag ihren ersten Höhepunkt und unzählige spannende Schnäppchen sind heute verfügbar. Die Deals, die sich am meisten lohnen, stellen wir Ihnen beitrag_id link 2384154 in diesem Beitrag vor.

Zu diesen Top-Deals zählt auch dieses Angebot: Der kabellose Over-Ear-Kopfhörer url link https://www.amazon.de/Sennheiser-kabelloser-Over-Ear-Kopfh%C3%B6rer-Noise-Cancelling-mattschwarz-Schwarz/dp/B07CKT8Z57/ Sennheiser HD 4.50 Special Edition mit Noice-Cancelling ist am Freitag für nur 99,99 Euro _blank erhältlich. Am Vortag kosteten die gleichen Kopfhörer noch 188,88 Euro und die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 199,99 Euro.

Ein Blick in den PC-WELT Preisvergleich hier zeigt auch, dass 99,99 Euro ein sehr guter Preis sind. Der zweitgünstigste Anbieter verlangt 30 Euro mehr.

Zum Angebot: Sennheiser HD 4.50 Special Edition mit Noice-Cancelling für nur 99,99 Euro

Die Over-Ear-Kopfhörer Sennheiser HD 4.50 Special Edition mit Noice-Cancelling unterstützen die Bluetooth-4.0- und aptX-Technologien. Für die aktive Geräuschunterdrückung ist NoiseGard zuständig, welches den Umgebungsgeräuschpegel senkt und so das Hörerlebnis optimiert. An der Hörmuschel befinden sich die Bedienelemente, etwa zum Wechseln der Titel oder zum Annehmen eines Telefonats über das integrierte Mikrofon.