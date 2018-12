SEGA Classics ab sofort auf Amazon Fire TV erhältlich

Mit einem Paket aus 25 Spielen für das Mega Drive lässt sich das Fire TV von Amazon als Spielekonsole einspannen.

Vergrößern Die SEGA Classics für Fire TV umfassen 25 Spieleklassiker aus der Ära des Mega Drive. © amazon.com

Wer ein Amazon Fire TV besitzt und darauf ab und zu gern mal ein Spiel startet, der dürfte sich über die Veröffentlichung der SEGA Classics freuen. Dabei handelt es sich um ein Paket aus 25 Spieleklassikern, die ursprünglich für das Mega Drive von SEGA entwickelt wurden. Der bekannteste Titel in der Sammlung ist daher auch Sonic the Hedgehog samt dessen Nachfolger. Mit dem flinken Igel durch die farbenfrohen Areale zu flitzen, macht auch heute noch Spaß. Auch die beiden Prügelspiele Golden Axe und Streets of Rage sind einen Blick wert.

Die 25 Spiele lassen sich alle mit der Fire-TV-Fernbedienung steuern, alternativ lässt sich auch ein Bluetooth-Gamepad einspannen. Bei 15 der enthaltenen Spiele dürfen sogar mehrere Teilnehmer antreten, Streets of Rage oder Golden Axe sind beispielsweise als Koop-Spaß ausgelegt. Der Preis für das SEGA Classics Bundle liegt bei 12,99 Euro. Die Sammlung umfasst die besten Spiele aus der Ära des Mega Drive. Neben den erwähnten Titeln sind beispielsweise auch The Revenge of Shinobi, Gunstar Heroes, Columns oder Comix Zone enthalten. Sonic CD, welches damals nur mit der optionalen Mega-Drive-Erweiterung Mega CD lauffähig war, könnte auch Veteranen begeistern. Schließlich ist die Original-Hardware mittlerweile auf Ebay und Co. recht kostspielig geworden.

