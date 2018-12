Sechs Nokia-Smartphones zum Sparpreis bei Amazon

Als Angebot des Tages sind heute insgesamt sechs Nokia-Smartphones mit bis zu 37 Prozent Rabatt bei Amazon erhältlich.

Vergrößern Sechs Nokia-Smartphones im Angebot des Tages bei Amazon. © Nokia

Bei Online-Händler Amazon sind heute insgesamt sechs Nokia-Smartphones als Angebot des Tages erhältlich. Beim Kauf des Nokia 3.1 in den Farben Weiß, Schwarz und Blau können Käufer 19 Prozent sparen. Zum Preis von 129 Euro bekommen Amazon-Kunden die 2018er Version des Smarthphones mit 5,2-Zoll-Display mit HD-Auflösung, 13-Megapixel-Kamera und Android 8.0.

Für einen Aufpreis von 10 Euro hat Amazon das Nokia 5.1 in der aktuellen 2018er Ausführung im Angebot. Für 139 Euro ist das Android-Gerät in den Farben Schwarz und Blau erhältlich. Zur Ausstattung gehören ein HD+-Display im 5,5-Zoll-Format, Android Oreo, zwei Gigabyte RAM und eine 16-Megapixel-Kamera. Ebenfalls günstiger zu haben ist das Nokia 6.1 für 177 Euro . Einen noch größeren Bildschirm bekommen Käufer mit dem Nokia 7.1 . Das 5,84-Zoll-Modell löst in Full HD auf und ist aktuell mit 27 Prozent Rabatt für 249 Euro in den Farben Grau und Blau verfügbar.

35 Prozent Rabatt gewährt Amazon aktuell auch auf das Nokia 7 Plus in den Farben Schwarz und Weiß. Zum Preis von 259 Euro bekommen Käufer ein 6-Zoll-Display, eine Dual-Kamera an der Rückseite und Android 9.0. Im Angebot des Tages enthalten ist außerdem das Nokia 8 für 282 Euro . Die Angebotsvariante bietet vier Gigabyte RAM und 64 Gigabyte internen Speicher. Das Angebot des Tages ist noch bis heute Nacht um 0 Uhr gültig.