In der kostenlosen Schuhmacher-App für iOS und Android können Fans die Highlights der Karriere noch einmal feiern.

Die kostenlose Schuhmacher-App soll Fans des Rennfahrers begeistern.

Am heutigen Tag wird der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Michael Schuhmacher 50 Jahre alt. Zeitgleich mit dem Jubiläum des siebenfachen Weltmeisters erscheint Schuhmacher - Die offizielle App für Android und iOS als Gratis-Download. Die Software versteht sich als Grand Prix der Erinnerungen für jeden Michael Schumacher Fan. Sie zeigt die Eckpunkte der Karriere des Rennfahrers auf. Dazu soll ein virtueller Besuch der Michael Schumacher Private Collection in der MOTORWORLD Köln-Rheinland dienen. Außerdem dürfen Nutzer die historische Kartstrecke in Kerpen-Manheim besuchen, an der die Karriere von Michael Schuhmacher ihren Anfang nahm.

Beide Örtlichkeiten lassen sich auch per VR-Brille aus der App heraus begutachten, was einen noch genaueren Einblick bieten soll. Zusätzlich finden sich die in der Private Collection ausgestellten Rennwagen des Formel-1-Piloten als detaillierte 3D-Ansicht in der App. Sogar die Motorengeräusche der Autos lassen sich abspielen. Integriert ist zudem ein Videointerview aus dem Jahr 2013, in dem Michael Schuhmacher erklärt, was in seinen Augen einen Champion definiert. Die App soll in diesem Jahr um weitere Inhalte ergänzt werden, beispielsweise die fehlenden Rennwagen, Helme oder andere Rennsport-Objekte in 3D. Auch ein virtueller Rundgang durch die Boxengasse und den angeschlossenen Garagen ist vorgesehen.

