Schnapper: Externe 4-Terabyte-Festplatte für nur 79 Euro

Nur solange der Vorrat reicht: Mediamarkt verkauft eine externe 4-Terabyte-Festplatte für nur 79 Euro.

Vergrößern WD Elements Desktop, 4 TB HDD, 3.5 Zoll, extern, Schwarz

Im Rahmen der Aktion Sturm der Liege bietet Media Markt eine externe 3,5-Zoll-Festplatte für nur 79 Euro an. Das Angebot gilt am 6. August von 6 Uhr bis 9 Uhr! Und solange der Vorrat reicht. Wer sich also die Festplatte zu dem günstigen Preis sichern will, der sollte sich für Sonntagmorgen den Wecker stellen.

Zuletzt war das gleiche Produkt bei Mediamarkt für 104 Euro erhältlich und andere Händler verlangen aktuell um die 99 Euro.

Die externe Festplatte stammt von Western Digital und trägt die Bezeichnung WD Elements Desktop. Sie kommt in einem schwarzen Gehäuse und kann über USB 3.0 (3.1 Gen 1) an einen Rechner angeschlossen werden. Die Übertragungsrate gibt der Hersteller mit bis zu 5 Gigabyte pro Sekunde an. Die Festplatte ist mit NTFS vorformatiert und kann damit sofort nach dem Auspacken unter Windows 10 (und älteren Betriebssystemen eingesetzt werden).



Zum Angebot: WD Elements Desktop, 4 TB HDD, 3,5 Zoll, extern für 79 Euro (nur am 6.8. von 6 bis 9 Uhr)



Weitere gute Technik-Deals gibt es übrigens bei der Aktion Sommernachtsschnäppchen zwischen 20 und 6 Uhr.