Schnapper: 70-Zoll-LED-TV mit 4K für 999 Euro

Media Markt verkauft für wenige Stunden den LG 70UJ675V für nur 999 Euro. Ein 70-Zoll-LED-TV zum Hammerpreis. 250 Euro gespart.

Media Markt verkauft von 9. August 2018 20.00 Uhr bis 10. August 9.00 Uhr den LED-TV LG 70UJ675V für nur 999 Euro statt der sonst bei Media Markt üblichen 1335 Euro. Eine Recherche in unserem Preisvergleich beweist: Sie bekommen diesen 70-Zoll-Fernseher sonst nirgends günstiger als für 1249 Euro. Das heutige Media-Markt-Angebot spart Ihnen also mindestens 250 Euro und ist ein richtig gutes Angebot.

Der LG 70UJ675V LED TV ist ein UHD-4K-TV im 16:9-Format mit 70 Zoll (177 cm) Bildschirmdiagonale. Er löst mit 3.840 x 2.160 Pixel auf, bietet Active HDR und ist DLNA zertifiziert. Sie empfangen das TV-Bild auf diesen Wegen: DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S und DVB-S2. Und natürlich landet auch Fernsehen aus dem Internet, also über Streamingdienste, auf dem LG 70UJ675V. Für diesen Zweck sind ein LAN-Anschluss und ein WLAN-Chip verbaut sowie einige Apps wie Netflix oder Amazon Prime vorinstalliert. Als weitere Anschlüsse sind vorhanden: 4x HDMI, 2x USB 2.0, 1x optischer Audioausgang, 2x RF IN und 1x AV IN. Bluetooth unterstützt das TV-Gerät ebenfalls.

Zur weiteren Ausstattungen gehören Kindersicherung, EPG und CI+ für den Empfang von verschlüsselten Inhalten. Einen Web-Browser bringt der Fernseher ebenfalls mit. Als Betriebssystem verwendet der Fernseher webOS 3.5.

Die Leistungsaufnahmen im eingeschalteten Zustand gibt der Hersteller mit 130 Watt an.

Der LG 70UJ675V LED TV ist kein Leichtgewicht, er misst mit Standfuß 1573 mm x 973 mm x 367.5 mm (VESA-Norm: 600 x 400 mm) und wiegt 35.5 kg. Im Lieferumfang sind enthalten: LED TV, Fernbedienung, Batterien für die Fernbedienung, Kurzanleitung und Standfuß.

