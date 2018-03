Schnäppchen: Huawei Mate 10 Pro für 499 Euro

Der Online-Shop von Mediamarkt hat derzeit das Huawei Mate 10 Pro für nur 499 Euro im Angebot - ein gutes Angebot.

Vergrößern Erschwingliches High-End-Phone: das Huawei Mate 10 Pro für 499 Euro bei Mediamarkt

Wenn Sie auf ein High-End-Smartphone aus sind, aber nicht knapp 1000 Euro auf den Tisch legen wollen, ist das aktuelle Angebot des Online-Shops von Mediamarkt einen Blick wert. Dort wird das Top-Smartphone Huawei Mate 10 Pro für nur 499 Euro angeboten. Das ist, dies verrät ein Blick in den PC-WELT-Preisvergleich , ein sehr gutes Angebot. Abgesehen von einem einzelnen Amazon-Händler, der das schwarze Mate 10 Pro ebenfalls für 500 Euro anbietet, ist die Mediamarkt-Offerte über 100 Euro günstiger als das nächstbeste Angebot. Zu Auswahl stehen die Farben "Midnight Blue" und "Titanium Grey".



Huawei Mate 10 Pro bei Mediamarkt kaufen



Das Mate 10 Pro verfügt über ein 6-Zoll großes OLED-Display im 18:9-Format mit einer Auflösung von 2160 x 1080 Pixel. Angetrieben wird die Huawei-Oberklasse vom selbstentwickelten Chip Kirin 970, der über einen neuronalen Prozessor verfügt. Im Alltagsgebrauch merkt man davon aber nicht viel. Seine Rechenpower bezieht das Huawei-Phone aus dem 6 GB großen Arbeitsspeicher; für Apps und andere Daten stehen Ihnen 128 GB interner Speicher zur Verfügung, der zudem erweiterbar ist. Die Fotos der verbauten 20-Megapixel-Leica-Kamera wissen durchaus zu gefallen, kommen aber in Punkto Schärfe nicht ganz an die Top-Smartphone-Kameras heran.



Auch in Sachen Design und Haptik gibt es nichts zu kritisieren. Das schicke und hochwertig wirkende Smartphone mit Glasrückseite liegt gut in der Hand. Angetan waren wir auch von der relativ langen Laufzeit des 4.000 mAh starken Akkus. Ab Werk kommt das Mate 10 Pro mit Android 8 und wer möchte, kann das Gerät an einen HDMI-fähigen Fernseher anschließen und es so als PC verwenden.

Alles Weitere zum Huawei Mate 10 Pro im ausführlichen Test