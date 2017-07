Schnäppchen-Alarm: 17 Telltale-Spiele fast geschenkt

Das neue Humble Telltale Games Bundle ist ein Fest für Adventure-Fans. Für kleines Geld gibt es viele, viele Perlen.

Vergrößern Humble Telltale Games Bundles

Das neue Humble Telltale Games Bundle hat es in sich: Für nur 15 Euro erhalten Gamer ein Paket mit überwiegend Adventure-Spielen der Entwicklerschmiede Telltale Games, das sie für mehrere Wochen oder gar Monate beschäftigen dürfte. Darunter sind auch äußerst gelungene Abenteuer aus der Walking-Dead-Reihe, das jüngst erschienene Batman - The Telltale Series , das witzige Tales from the Broderlands und Minecraft - Story Mode. Beim Kauf erhalten Sie alle Episoden der jeweiligen Spiele.

Unterm Strich enthält das Humble Telltale Games Bundle aktuell insgesamt 17 Spiele mit einem Gesamtwert von über 230 Euro. Vorausgesetzt Sie zahlen mindestens 12,98 Euro. Wie bei den Humble-Bundles gewohnt, gibt es aber auch für kleinere Beträge bereits einen Teil der Spiele. Außerdem wandert wie immer auch ein Teil des gezahlten Betrages an einen guten Zweck.

Wenn Sie mindestens 1 Euro zahlen, gibt es folgende - zugegeben etwas ältere, aber dennoch gute - Telltale-Games-Spiele:

Sam & Max: Season 1

Sam & Max: Season 2

Puzzle Agent 1

Puzzle Agent 2

Bone - Episode 1 & Episode 2

Hector: Badge of Carnage

Telltale Texas Hold´em

Poker Night at the Inventory

The Walking Dead: Season 1

Wenn Sie mehr als der Durchschnitt der anderen Käufer bezahlen - aktuell: 7,20 Euro - erhalten Sie zusätzlich:

The Walking Dead: Michonne

Tales from the Borderlands

The Walking Dead: Season 2

Game of Thrones

Einen Gutschein, mit dem Sie mit einer Ermäßigung von 50% das Spiel The Walking Dead: A New Frontier im Humble Store erwerben können.

Ein weiteres Spiel, dessen Name in einer Woche verraten wird.

Vergrößern Diese Spiele gibt´s als Zugabe, wenn Sie mindestens 12,98 Euro zahlen

Und wenn Sie mindestens 12,98 Euro zahlen, dann gibt es als Zugabe noch:

Batman - The Telltale Series

Minecraft: Story Mode

Minecraft: Story Mode - Adventure Pass

