Save.TV jetzt zwei Monate gratis und im Anschluss um 60% reduziert

Lieblingsserie verpasst? Blockbuster verschlafen? Kein Problem. Wir sagen Ihnen, wie Sie sehen was Sie wollen, wann Sie wollen.

Der „Zwang“, TV-Sendetermine wahrzunehmen gehört der Vergangenheit an. Lieblings-Serien und -Blockbuster stehen mit Save.TV einfach immer zur Verfügung – und lassen sich zudem für die „Ewigkeit“ sichern. Denn die TV Software bringt nicht nur Inhalte in HD-Auflösung auf Smartphones, Tablets und Smart TVs, sondern ermöglicht es auch, diese direkt aufzuzeichnen – inklusive automatisierter Entfernung aller Werbeunterbrechungen.

Wann und wo Sie Ihre persönlichen Fernseh-Highlights genießen möchten bleibt so endlich vollkommen Ihnen überlassen. Mit der komfortablen Save.TV-App für Android, iOS, Chromecast, Samsung Smart-TV, Amazon Fire TV, Android Smart TV, Apple TV, Kindle Fire, Kodi oder Xbox One genießen Sie maximale TV-Flexibilität – und zwar ohne Gerätebeschränkung: Ihr Save.TV Account lässt sich mit einer beliebigen Anzahl von Endgeräten verknüpfen, die dann auch parallel, beziehungsweise zeitgleich genutzt werden können.



Dank Save.TV nichts mehr verpassen!

Ihre Lieblingsinhalte lassen sich jedoch nicht nur praktisch mit einem einzigen Klick aufzeichnen: Serien-Junkies werden sich darüber hinaus über die Möglichkeit freuen, eigene „Channels“ anzulegen, in denen automatisch alle Lieblings-Serien oder -Filme „fließen“. So lassen sich beispielsweise auch ausschließlich Inhalte mit Beteiligung des favorisierten Schauspielers filtern. Was Sie auch tun – eine Sendung, Serie oder einen Film zu verpassen ist quasi unmöglich.



Darüber hinaus bietet Save.TV außerdem viele weitere Funktionen,

etwa Such- und Filterkriterien wie Genre, Ausstrahlungsdatum oder Schauspieler. Mit Hilfe von Parallelaufnahmen zeichnet Save.TV auch (beliebig viele) Fernseh-Highlights auf, die zeitgleich ausgestrahlt werden. Wann Prime Time ist, bestimmen künftig Sie selbst – egal ob Action-Blockbuster, nerdige Sitcom oder beeindruckende HD-Dokumentationen.



Es wird noch besser: Mit der Save.TV-Offline-Funktion sind Sie auch unabhängig vom Internet und können Ihre Sendungen offline in Bus, Bahn oder Flugzeug genießen. Dazu müssen Sie die Inhalte Ihrer Wahl einfach in bester Qualität herunterladen – schon können Sie dauerhaft auf diese zugreifen. Mit monatlich über 40.000 Stunden TV-Material ist die eigene Privatvideothek im Handumdrehen realisiert.

Die Vorteile von Save.TV auf einen Blick:

alle TV-Highlights als Stream oder Download

unbegrenzte Aufnahmekapazität

komplett werbefreie Aufzeichnungen

„Fernsehen-to-go“ via App

HD-Qualität

Möglichkeit zu Parallelaufnahmen

Passenderweise ist der Februar 2019 der Monat der grandiosen TV-Events: Unter anderem wird am 3. Februar der NFL Super Bowl ausgestrahlt. Sie sollten sich deshalb die Möglichkeit auf zwei Gratismonate Save.TV keinesfalls entgehen lassen – schließlich sparen Sie im Anschluss auch noch weitere 60 Prozent und nutzen die App für monatlich nur 3,99 Euro (statt 9,99 Euro – Angebot gilt nur für Neukunden).



So einfach geht‘s:



E-Mail-Adresse hier hinterlegen

Zahlungsart wählen. Die Daten dienen der Jugendschutzkontrolle während Ihres Tests.

direkt loslegen: auswählen, aufnehmen und später ansehen



Während der Testphase lässt sich Ihr Account jederzeit kündigen!