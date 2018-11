Saugroboter-Schnäppchen bei Mediamarkt und Amazon

Amazon verkauft heute Roomba-Saugroboter mit mehreren Hundert Euro Rabatt. Plus einen preisreduzierten Wisch-Roboter. Media Markt hält mit drei ebenfalls deutlich ermäßigten Robotern dagegen. Den günstigsten Sauger gibt es schon für 179 Euro.

Vergrößern Links Roomba 981, rechts oben Roomba 671, rechts unten Braava 390t © Amazon

Der Roomba 981 ist heute bei Amazon für 749 Euro statt 999 Euro erhältlich. Er gehört zu den Top-Modellen von iRobot. Der Roomba 981 lässt sich per App überwachen und jederzeit aus der Ferne starten und verbindet sich mit dem WLAN. Über die WLAN-Verbindung erhält er auch Firmware-Updates, wie wir während unseres Tests bemerkt haben - Tipp: Den sehr ähnlichen Roomba 980 haben wir ausführlich getestet. Roomba 981 reinigt vergleichsweise schnell, weil er eine Karte des zu reinigenden Bereichs erstellt und diesen Raum dann planvoll abfährt. Der Roboter kann ganze Etagen in einem Durchgang reinigen und fährt zwischendurch zum Aufladen selbstständig an die Ladestation. Außerdem können Sie ihn nach einem vorher festgelegten Zeitplan reinigen lassen.

iRobot Roomba 981 heute für 749 Euro statt 999 Euro kaufen

Der heute ebenfalls stark preisreduzierte Roomba 671 Saugroboter - 259 statt 349 Euro - ist dagegen ein Einstiegsmodell von iRobot. Doch deswegen ist das keineswegs ein schlechter Saugroboter, ihm fehlen halt nur die smarten Elemente wie App, WLAN, Fernsteuerung und Reinigungskarten. Aber die Reinigungsleistung ist sehr gut. Falls Sie also einfach nur Wert legen auf saubere Fußböden und auf smarte Bedien- und Überwachungsfunktionen verzichten können, dann ist der Roomba 671 für heute 259 Euro statt 349 Euro durchaus ein spannendes Angebot.



Der Roboter soll nicht saugen, sondern wischen? Dann ist der iRobot Braava 390t Wischroboter, den es heute für 209 statt 349 Euro gibt, einen Blick wert. Dieser Wischroboter wischt mehrere Räume und große Flächen sowohl trocken als auch feucht und lädt sich zwischendurch automatisch an der Ladestation wieder auf. Er wischt Hartböden, wie Laminat, Holz, Steinböden und Fliesen. Im Trockenwischmodus schafft er bis zu 92 m², im Feuchtwischmodus bis zu 33m². Der Roboter wird mit vier waschbaren Reinigungstücher ausgeliefert, je zwei Feuchtwischtüchern und Trockenwischtüchern. Hier den iRobot Braava 390t Wischroboter heute für 209 statt 349 Euro kaufen. Hinweis: Media Markt hat diesen Wischroboter noch eine Spur günstiger verkauft. Dieses Angebot ist aber ausverkauft.

Vergrößern Links Neato Botvac Connected D7, rechts oben Neato 945-0240 Botvac D5 Plus Connected , rechts unten Ecovacs Deebot 601 © Media Markt

Media Markt verkauft heute ebenfalls drei Saugroboter deutlich günstiger. Der Neato Botvac Connected D7 Staubsaugroboter für 499 Euro statt 799 Euro ist ein ebenbürtiger Konkurrent für die vielleicht etwas bekannteren Roomba-Modelle von iRobot. Der Botvac navgiert gezielt in ihrer Wohnung und reinigt dadurch relativ flott. Sie können den Roboter jederzeit per App überwachen und aus der Ferne starten, der Roboter ist hierzu mit dem WLAN verbunden. Nach einem festlegten Zeitplan reinigt er ebenfalls. Praktisch: Sie können jederzeit Bereiche des Raums für die Reinigung sperren, indem Sie in der App Sperrlinien eintragen. Der Roboter erstellt zu den gereinigten Bereichen Karten, auf denen Sie immer sofort sehen, wo er reinigen konnte und wo er nicht hinkam. Firmware-Updates gelangen per WLAN auf den Roboter.

Neato Botvac Connected D7 Staubsaugroboter für 499 statt 799 Euro reinigen



Der Neato 945-0240 Botvac D5 Plus Connected Staubsaugerroboter kostet heute 349 statt 679,99 Euro. Er bietet ebenfalls App-Steuerung und WLAN, erstellt aber keine Karten und bietet keine virtuellen Sperrlinien. Zum Sperren bestimmter Bereiche legen Sie stattdessen Magnetstreifen auf dem Boden aus.

Neato 945-0240 Botvac D5 Plus Connected Staubsaugerroboter für 349 Euro statt 679,99 Euro kaufen

Der Ecovacs Deebot 601 Staubsaugerroboter kostet heute 179 Euro statt 259,99 Euro. Trotz seines günstigen Preises bietet dieser Roboter App-Steuerung und damit Fernzugriff. Für diesen Roboter kann man einen Wassertank dazu kaufen, dann kann er auch feucht wischen. Die Kundenbewertungen bei Media Markt fallen sehr gut aus. //alnk.li/XrF:Ecovacs Deebot 601 Staubsaugerroboter für 179 Euro statt 259,99 Euro kaufen.

Wichtig: Wir haben alle oben genannten Roboter mit unserem Preisvergleich darauf überprüft, ob diese Angebote derzeit auch wirklich sehr günstig sind.