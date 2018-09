Saturn schenkt TV-Käufern PS4 Slim und Gear Fit 2 Pro

Wer in dieser Woche einen 4K-TV oder das Galaxy S8 kauft, bekommt eine PS4 Slim oder eine Gear Fit 2 Pro geschenkt.

Vergrößern Die Saturn-Aktion läuft noch bis zum 10. September. © Saturn

Elektro-Händler Saturn lockt in dieser Woche mit Geschenken. Im Rahmen der Aktion „Geschenkewelle“ erhalten Kunden beim Kauf zwei ausgewählter Produkte jeweils ein weiteres Produkt als Geschenk kostenlos obendrauf.

Das erste Paket umfasst den 4K-TV KD-65XF7005 von Sony. Das Gerät bietet eine Bildschirmdiagonale von 65 Zoll und eine Bildwiederholfrequenz von 200 Hz. Ebenfalls an Bord sind ein WLAN-Modul sowie DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S und DVB-S2. Der Sony KD-65XF7005 kostet bei Saturn aktuell 1.199 Euro. Wer den TV nicht im Markt abholen will, sondern den Versand bevorzugt, zahlt zusätzlich 39,90 Euro. Beim Kauf des 4K-TV erhalten Saturn-Kunden die Sony PlayStation 4 Slim mit 500 Gigabyte Festplatte in der Farbe Schwarz kostenlos obendrauf. Im Rahmen der Aktion können sie 299 Euro sparen.

Das zweite Angebot umfasst das Smartphone Samsung Galaxy S8 mit 5,8-Zoll-Display und 64 Gigabyte internem Speicher. Bei Saturn ist das Handy aktuell für 499 Euro zu haben. Bei der Online-Bestellung fallen keine Versandkosten an. Beim Kauf des Galaxy S8 erhalten Kunden gratis den Fitnesstracker Samsung Gear Fit 2 Pro im Wert von 159 Euro. Die Aktion läuft noch bis zum 10. September um 9 Uhr und gilt sowohl im Markt als auch im Online-Shop.