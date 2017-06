Saturn schenkt Smartphone-Käufern bis zu 120 Euro

Wer am Montag bei Saturn ein Smartphone kauft, der kann bis zu 120 Euro dabei sparen. Das lohnt aber nicht immer!

Vergrößern Bis zu 120 Euro können Smartphone-Käufer bei Saturn am Montag sparen.

Saturn lockt am Montag Smartphone-Interessenten mit der Aktion "Phone-Tastisch". Wer ein neues Smartphone kauft, der erhält einen Gutschein von bis zu 120 Euro. Die Aktion gilt nur am Montag, den 12. Juni 2017.

Die Aktion gilt für alle Android-Smartphones ab einem Wert von 199 Euro. Welchen Gutschein man erhält, hängt vom tatsächlichen Wert des gekauften Smartphones ab. Kostet das Smartphone zwischen 199 und 299 Euro, dann erhält man einen 30 Euro Coupon. Ab 299 Euro gibt es einen 60-Euro-Coupon, ab 499 Euro einen 90-Euro-Coupon und ab 599 Euro einen 120-Euro-Gutschein.

Das Samsung Galaxy S8+ kostet aktuell bei Saturn 899 Euro (UVP). Wer es am Montag kauft, der erhält für die 899 Euro (64 GB) sowohl das Gerät als auch einen Gutschein in Höhe von 120 Euro. Damit erhält man das Gerät also letztendlich für 769 Euro... Der von Saturn angegebene Preis ist allerdings der UVP, laut dem PC-WELT Preisvergleich ist das Galaxy S8+ mit 64 GB bei vielen Händlern auch zu deutlich niedrigeren Preis erhältlich.

Das Beispiel zeigt: Gutschein hin oder her, es lohnt sich vorab zu vergleichen, ob das gewünschte Smartphone nicht anderswo auch günstiger erhältlich ist.

Eine Übersicht über alle Smartphones, die im Rahmen der "Phone-Tastisch"-Aktion inklusive Gutschein ausgeliefert werden, finden Sie auf dieser Seite bei Saturn.

Wichtiger Hinweis: Die Coupon-Codes werden per Mail ab dem 12. Juli an die Käufer versendet. Sie sind dann bis einschließlich dem 31. Dezember 2017 sowohl im Online-Shop von Saturn als auch in den Filialen einlösbar.



