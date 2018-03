Saturn Express: Saturn testet Einkaufen ohne Kasse

MediaMarktSaturn testet das Einkaufen ohne Kasse. Die Kunden müssen sich nicht mehr anstellen, sondern bezahlen bargeldlos direkt am Regal.

MediaMarktSaturn testet seit dem 8. März 2018 in einer Filiale in Österreich den - nach eigenen Angaben - „ersten kassenlosen Consumer Electronics-Store Europas“. Dort können Kunden bargeldlos direkt am Regal bezahlen.



Der Elektronikmarkt ohne Kassen steht in Innsbruck. Das neue Filialkonzept trägt den Namen „Saturn Express“. Express deshalb, weil sich die Kunden nicht mehr in die Warteschlange an der Kasse einreihen müssen. Die Kunden bezahlen stattdessen per App direkt am Regal.



Die Kunden scannen mit einer für Saturn entwickelten App den Barcode der gewünschten Produkte und bezahlen dann via Kreditkarte oder PayPal. Die App können sich die Kunden kostenlos auf ihr Smartphone laden.



Wer will, kann sich vor dem Kauf beraten lassen. Denn im Saturn Express stehen Kundenberater wie gehabt für Fragen zur Verfügung. Die Saturn-Mitarbeiter sollen zudem auch bei Fragen zur App oder zum Bezahlvorgang helfen.



Saturn Express hat MediaMarktSaturn gemeinsam mit dem britischen Startup MishiPay umgesetzt. MishiPay hat mit der Entwicklung der App die technologische Basis für Saturn Express entwickelt.



Bei dem kassenlosen Markt in Innsbruck handelt es sich um ein Pilotprojekt. MediaMarktSaturn plant also nicht demnächst alle seine Filialen von Kassen zu befreien, sondern wird erst einmal die im Saturn Express gemachten Erfahrungen auswerten. Der US-Online-Versandriese Amazon erprobt mit Amazon Go seit Januar 2018 ein ähnliches Konzept.



Der neue Saturn Express befindet sich im Sillpark-Einkaufszentrum im österreichischen Innsbruck und bietet Kunden Technik für den täglichen Bedarf – darunter Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher sowie Unterhaltungselektronik, Computer und Haushaltsgeräte.

