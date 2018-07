Samsung soll Verkauf des Note 9 vorziehen

Profi IT

Samsung soll laut Medienberichten den Verkaufsstart des Galaxy Note 9 vorziehen, um die schwächelnden S9-Verkäufe auszugleichen.

Vergrößern Das aktuelle Samsung Galaxy S8 © Samsung

Das taiwanische IT-Nachrichtenmagazin Digitimes berichtet, dass der südkoreanische Smartphone-Hersteller Samsung gezwungen sein könnte, das neue Galaxy Note 9 beschleunigt auszuliefern beziehungsweise den Verkaufsstart im Vergleich zu den letzten Jahren etwas vorzuziehen, da sich Galaxy S9 und S9+, die aktuellen Top-Smartphones von Samsung, nur schleppend verkaufen würden. Die Verkaufszahlen der beiden S9-Modelle lägen laut Digitimes unter den Erwartungen der Südkoreaner. Das will Digitimes von taiwanischen Zulieferbetrieben für Smartphones erfahren haben.

Samsung will das Galaxy Note 9 am 9. August 2018 vorstellen, vielleicht zusammen mit der neuen Smartwatch Galaxy Watch, die die Gear S3 ablösen soll. Was Sie von dem neuen großen Top-Smartphone Galaxy Note 9 erwarten dürfen, lesen Sie in diesem Artikel: Samsung Galaxy Note 9: Alle Infos zu den neuen Features.

Digitimes vermutet nun, dass Samsung das Galaxy Note 9 bereits ab Anfang August, also mehr oder weniger zeitgleich zur offiziellen Vorstellung, in den Verkauf bringen könnte. In den vergangenen Jahren startete der Verkauf meist erst einige Wochen nach der Vorstellung des neuen Note-Modells.

Samsung soll vor allem in China mit stagnierenden Verkaufszahlen kämpfen, so Digitimes. Dort lägen Huawei, Xiaomi, Oppo und Vivo vor den Südkoreanern. Für 2018 sei mit weniger als 30 Millionen Galaxy-S9/S9+-Geräten zu rechnen. Das sei die niedrigste ausgelieferte Menge seit 2012, wie ein Bericht von chinatimes.com vermuten lässt.



Insgesamt liefert Samsung aber deutlich mehr Smartphones aus. Im ersten Quartal 2018 soll das Unternehmen 78 Millionen Smartphones verkauft haben und für das zweite Quartal 2018 rechnen Marktbeobachter mit 73 Millionen verkauften Samsung-Smartphones.

