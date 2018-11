Samsung Galaxy S8+ zum absoluten Tiefstpreis

Günstiger ist keiner: Bei Media Markt zahlen Sie für das Galaxy S8+ aktuell 399 Euro - Sie sparen 100 Euro gegenüber dem vorherigen Preis! Aber nur für sehr kurze Zeit und nur solange der Vorrat reicht. Sie müssen also schnell sein!

11.11. ist Singles Day ! An diesem Tag gibt es bei Media Markt wieder einige Schnäppchen. Unter anderem erhalten Sie das Smartphone Samsung Galaxy S8+ deutlich reduziert. Mit 399 Euro sogar günstiger als in jedem anderen Shop. Das sehr attraktive Angebot startet am 10.11. um 20 Uhr und endet am 11.11. um 9 Uhr. Es heißt also schnell sein, bevor das Handy ausverkauft ist!

➤ Samsung Galaxy S8+ in Schwarz günstig bei Media Markt

➤ Samsung Galaxy S8+ in Blau günstig bei Media Markt

➤ Samsung Galaxy S8+ in Silber günstig bei Media Markt

➤ Samsung Galaxy S8+ in Grau günstig bei Media Markt

Günstiger als bei Media Markt bekommen Sie das Handy in keinem anderen Shop! Das günstigste Angebot in unserem PC-WELT-Preisvergleich liegt derzeit bei über 440 Euro.

Auch Saturn lockt am Singles Day mit Angeboten im Smartphone-Bereich. Hier ist das Mittelklasse-Gerät Samsung Galaxy A6 für 189 Euro erhältlich. beitrag_id link 2365014 In unserem Test _blank finden Sie alle Details.

➤ url link shop https://alnk.li/Fl Samsung Galaxy A6 günstig bei Saturn _blank

Vergrößern Günstiger ist keiner: Galaxy S8+ für 399 Euro bei Media Markt © Samsung

Galaxy S8+ lohnt sich

Weil der Sprung vom Galaxy S8 (Test) auf das Galaxy S9 (Test) nicht besonders groß war und das S9 technisch nur minimale Verbesserungen mit sich bringt und optisch sogar fast identisch geblieben ist, lohnt sich auch heute noch der Kauf eines Galaxy S8 oder S8+. Besonders dann, wenn es im Angebot ist. Das Smartphone bietet ein wasserdichtes Gehäuse nach IP68, eine Speichererweiterung des 64 GB großen Speichers via Micro-SD-Karte, ein sehr schickes Glas-Design in verschiedenen Farben, einen Iris-Scanner, ein 6,2 Zoll großes Edge-Display mit einer hohen Auflösung von 2960 x 1440 Pixel im 18:9-Format und eine hohe Performance. Hinzu kommen außerdem der Sprachassistent Bixby mit künstlicher Intelligenz, die zumindest ansatzweise Kontext erkennen kann. Allerdings ist Bixby bislang nur in englischer Sprache nutzbar, Deutsch folgt noch.