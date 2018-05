Samsung Galaxy S8 und S8+ zu neuen Tiefstpreisen

Samsung hat das Galaxy S9 vorgestellt und wie erwartet, basiert es zu großen Teilen auf dem Vorgänger Galaxy S8. Design und Display unterscheiden sich kaum, Samsung hat eher an den inneren Werten gearbeitet und einige Features leicht verbessert. So gibt es nun im S9+ eine Doppel-Kamera und der Fingerabdrucksensor sitzt nun wieder mittig auf der Rückseite. Außerdem wurde die Low-Light-Performance verbessert und eine Super-Zeitlupenfunktion integriert. Ansonsten halten sich die Neuerungen des Galaxy S9 in Grenzen, weshalb sich die Frage stellt: Lohnt es sich, das Galaxy S9 oder S9+ für 850 bzw. 950 Euro zu kaufen oder sollte man sich lieber für das Galaxy S8 bzw. S8+ für knapp 350 Euro weniger entscheiden? Wir vergleichen beide Geräte miteinander und geben eine Einschätzung.



