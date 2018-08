Samsung Galaxy S8 Plus extrem günstig bei Media Markt

Schnäppchen-Jäger aufgepasst: Am 7. August bietet Media Markt das Galaxy S8+ mit 459 Euro so günstig an wie kein anderer Shop! Aber nur zwischen 6 und 9 Uhr und nur in limitierter Stückzahl - Sie müssen also schnell sein!

Vergrößern Galaxy S8+ bei Media Markt im Angebot bei der Aktion "Sturm der Liege". © Samsung

Im Rahmen der Aktion Sturm der Liege bietet Media Markt das Smartphone Samsung Galaxy S8+ für nur 459 Euro statt 549 Euro (ursprünglicher Preis) an! Bei dieser Aktion können Sie Produkte mit geringer Verfügbarkeit mit einem virtuellen Handtuch reservieren und kaufen. Zwischen 6 und 9 Uhr morgens am 7. August können Sie das Handy reservieren - hier heißt es schnell sein, bevor alle "Liegen" belegt sind und das Handy vergriffen ist. Denn das Angebot ist besonders attraktiv!



Günstiger als bei Media Markt bekommen Sie das Handy in keinem anderen Shop! Das günstigste Angebot im unserem PC-WELT-Preisvergleich liegt aktuell bei rund 500 Euro - Sie sparen knapp 40 Euro!



Weitere gute Technik-Deals gibt es übrigens bei der Aktion Sommernachtsschnäppchen zwischen 20 und 6 Uhr.

Galaxy S8+ lohnt sich

Weil der Sprung vom Galaxy S8 (Test) auf das Galaxy S9 (Test) nicht besonders groß war und das S9 technisch nur minimale Verbesserungen mit sich bringt und optisch sogar fast identisch geblieben ist, lohnt sich auch heute noch der Kauf eines Galaxy S8 oder S8+. Besonders dann, wenn es im Angebot ist. Das Smartphone bietet ein wasserdichtes Gehäuse nach IP68, eine Speichererweiterung des 64 GB großen Speichers via Micro-SD-Karte, ein sehr schickes Glas-Design in verschiedenen Farben, einen Iris-Scanner, ein 6,2 Zoll großes Edge-Display mit einer hohen Auflösung von 2960 x 1440 Pixel im 18:9-Format und eine hohe Performance. Hinzu kommen außerdem der Sprachassistent Bixby mit künstlicher Intelligenz, die zumindest ansatzweise Kontext erkennen kann. Allerdings ist Bixby bislang nur in englischer Sprache nutzbar, Deutsch folgt noch.

Wenn Ihnen das Galaxy S8+ etwas zu groß ist, dann werfen Sie einen Blick auf das technisch identische Galaxy S8, das es bei Media Markt derzeit für 479 Euro gibt - das Gerät ist leider nicht im Angebot! Rund 30 Euro günstiger ist das Handy im Amazon Marketplace . Die günstigsten Preise finden Sie in unserem Preisvergleich .

