Samsung Galaxy S8 mit Zubehör für 27 Euro/Monat

Schnapp des Tages: Bei Media Markt bekommen Sie heute das Galaxy S8 inklusive Ladeschale und Micro-SD-Karte mit 64 GB für 27 Euro monatlich. Dazu gehört auch ein Mobilcom-Debitel-Vertrag im Telekom-Netz. Wir sagen Ihnen, ob das ein gutes Angebot ist.

Vergrößern Media Markt Schnapp des Tages © Media Markt

Als Schnapp des Tages bietet Media Markt heute das Samsung Galaxy S8 in den drei Farben Schwarz, Grau und Silber inklusive Mobilfunkvertrag bei Mobilcom-Debitel im Telekom-Netz . Der Tarif Flat Allnet Comfort beinhaltet Telefonie- und SMS-Flat in alle deutsche Netze, eine Datenflat mit 1 GB Datenvolumen bei einer maximalen Geschwindigkeit von 21,6 Mbit/s. Monatlich kostet Sie der zweijährige Vertrag 26,99 Euro, der sich ab dem 25. Monat auf 31,99 Euro erhöht. Die einmaligen Kosten betragen insgesamt 40,99 Euro und bestehend aus Anschlussgebühr (39,99 Euro) sowie Gerätepreis (1 Euro). Und die Gesamtkosten über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten belaufen sich auf 688,75 Euro. Allerdings sind 1 GB und 21,6 Mbit/s nicht das Gelbe vom Ei. Sie zahlen für den Tarif, wenn man von etwa 530 Euro für das Gerät aus geht - so ist der aktuelle Kurs - nur knapp 160 Euro. Und tatsächlich ist es schwierig, zu diesem Preis über zwei Jahre einen vergleichbaren Tarif zu finden.

Leider können wir Ihnen nicht sagen, wie viel der einzelne Tarif normalerweise kostet, da er in dieser Form nicht existiert. Bei Mobilcom-Debitel gibt es diesen Tarif eigentlich mit 2 GB Datenvolumen bei sonst gleichen Konditionen für 14,99 statt 31,99 Euro im Aktionszeitraum bis 30. September 2017 an. Günstige Tarife finden Sie übrigens auch in unserem PC-WELT-Tarifrechner .

➤ Samsung Galaxy S8 und S8+ im Test



Galaxy S8 + Ladeschale + Micro-SD-Karte

Zusätzlich erhalten Sie von Samsung eine induktive Ladeschale für kabelloses Aufladen sowie eine 64 GB Micro-SD-Karte im Gesamtwert von 114,80 Euro (UVP). Aber Achtung: Die beiden Produkte erhalten Sie sowieso beim Kauf des Smartphones bei einem teilnehmenden Händler wie Media Markt, Saturn oder Amazon gratis dazu, wenn Sie das Handy bis zum 12. Oktober 2017 kaufen. Bei Media Markt gibt es das Galaxy S8 derzeit zu einem günstigen Preis von 529 Euro - andere Anbieter sind teurer.



Die Gratis-Extras erhalten Sie nicht direkt beim Kauf. Sie müssen sich nach dem Kauf unter www.samsung.com/de/offer/zeitfuermehr/ mit Ihren Kontaktdaten, Kaufbeleg und der IMEI-Nummer des Handys registrieren - bis spätestens 26. Oktober 2017. Anschließend erhalten Sie die Produkte im Normalfall innerhalb von 45 Tagen.