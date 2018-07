Samsung Galaxy S8 für nur 399 Euro, S8+ für 499 Euro

Das Samsung Galaxy S8 ist aktuell mit einem starken Rabatt für nur 399 Euro erhältlich. Das Galaxy S8+ kostet nur 499 Euro.

Vergrößern Samsungs Galaxy S8 für nur 399 Euro © Samsung

Das Samsung Galaxy S8 ist aktuell zu einem neuen Tiefstpreis erhältlich. Bei Mediamarkt kann das Smartphone aktuell und vorübergehend für nur 399 Euro gekauft werden. Das sind nochmal 20 Euro weniger als beim Angebot während des Amazon Prime Day 2018. Ein Blick in den PC-WELT Preisvergleich zeigt, dass das Galaxy S8 aktuell nirgends günstiger erhältlich ist.



Samsung Galaxy S8 für nur 399 Euro

Für 100 Euro mehr ist außerdem das Galaxy S8+ bei Mediamarkt erhältlich. Auch dies ist ein sehr attraktiver Preis, denn laut PC-WELT Preisvergleich verlangen andere Händler aktuell mindestens 25 bis 30 Euro mehr.



Samsung Galaxy S8+ für 499 Euro



Galaxy S8: Lohnt sich der Kauf?

Weil der Sprung vom Galaxy S8 auf das Galaxy S9 nicht besonders groß war und das S9 technisch nur minimale Verbesserungen mit sich bringt und optisch sogar fast identisch geblieben ist, lohnt sich auch heute noch der Kauf eines Galaxy S8 oder S8+. Das Galaxy S8 verfügt über ein 5,8 Zoll großes Display und 64 GB interner Speicher. Das Galaxy S8+ besitzt ein 6,2 Zoll großes Display und ebenfalls 64 Gigabyte internen Speicher. Für beide Modelle ist mittlerweile Android 8 (Oreo) verfügbar. Und beide Modelle sind in den Farben Midnight Black, Orchid Grey und Arctic Silver erhältlich.



Aus dem PC-WELT Testfazit: "Extrem spannende Features haben wir noch in keinem der bisher neu vorgestellten Smartphones gesehen, auch Samsung geht weiter den Weg der langsamen Evolution. Gutes wie die Kamera wird beibehalten, das Design modernisieren sie und natürlich steckt die beste Hardware unter der Haube. Wirklich interessant wird das Galaxy S8 erst durch das Gesamtpaket, denn im neuen Samsung-Flaggschiff steckt alles, was Technik-Fans lieben: wasserdichtes Gehäuse, Speichererweiterung, sehr schickes Design, ein Iris-Scanner, großes Edge-Display und eine hohe Performance. Genau dadurch schaffen beide S8-Modelle mit identischer Endnote den Sprung auf den ersten Platz unserer Smartphone-Bestenliste!"

