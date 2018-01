Samsung Galaxy: Kostenlose Themes und Iconpacks

Zehn Themes samt Icons für unterschiedliche Galaxy-Geräte werden im Samsung Theme Store aktuell kostenlos angeboten.

Vergrößern Diese minimalistischen Themes sind derzeit kostenlos zu haben. © Felipe Leite

Wer sein Smartphone aus der Galaxy-Serie von Samsung optisch aufpeppen möchte, kann dies mit Themes und Iconpacks tun. Ab sofort stehen im Samsung Galaxy Store zehn Themes gratis zur Verfügung, die vor kurzer Zeit noch kostenpflichtig waren. Die zu den Themes gehörenden Iconpacks lassen sich ebenfalls kostenlos herunterladen und peppen die Oberfläche der Smartphones oder Tablets mit neuen Symbolen auf dem Home-Bildschirm auf.

Die vom Theme-Designer Feilipe Leite zusammengetragenen Links zu den einzelnen Themes und Iconpacks finden sich in einem Beitrag auf Google Plus . Die Links sollten direkt vom Galaxy-Gerät aus aufgerufen werden, da sie direkt in Samsung Theme Store führen. Dieser ist nur auf den Mobilgeräten erreichbar. Leite warnt jedoch davor, dass einige Themes möglicherweise nicht mit der verwendeten Android-Version kompatibel sein können. In diesem Fall wird der Download mit einem Fehler quittiert. Sollten die Links nicht funktionieren, lassen sich die Namen der einzelnen Themes auch im Theme Store auf dem Mobilgerät suchen und entsprechend installieren. Die aus Hintergrundbild, Icons und alternativer Dark-Version bestehenden Pakete sind recht minimalistisch, könnten einigen Samsung-Nutzern aber dennoch gut gefallen.

