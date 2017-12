Samsung Galaxy A8 (2018) offiziell vorgestellt

Samsung hat die 2018er-Modelle des Galaxy A8 und Galaxy A8+ vorgestellt. Die technischen Details der Mittelklasse-Handys.

Galaxy A8 und Galaxy A8+ kommen Anfang Januar auf den Markt - aber nicht in Deutschland.

Samsung hat am Dienstag offiziell das Galaxy A8 (2018) und das Galaxy A8+ (2018) vorgestellt, die das Galaxy A7 bzw. Galaxy A5 ablösen. Beide Smartphones erhalten eine Dual-Front-Kamera und ein großes Infinity-Display. Auf der Rückseite befinden sich eine 16-Megapixel-F1.7-Kamera und ein Fingerabdrucksensor. Auf der Vorderseite gibt es eine 16-MP-Kamera und eine 8-MP-Kamera mit F1.9-Blende. Bei einem Selfie kann man so beispielsweise entscheiden, ob man auch den Hintergrund oder nur ein großes Portrait-Foto knipsen möchte. Der Bokeh-Effekt kann über die Live-Fokus-Funktion angepasst werden. Auch bei wenig Licht verspricht Samsung scharfe Fotos. Bei Videos soll die VDIs-Technologie (Video Digital Image Stabilisation) vor verwackelten Aufnahmen schützen.

Das Infinity-Display besitzt das 18,5:9-Format, welches bereits beim Galaxy S8 und Galaxy S8+ zum Einsatz kommt. Beim Galaxy A8 (2018) ist der Super-AMOLED 5,6 Zoll groß und beim Galaxy A8+ (2018) liegt die Größe bei 6 Zoll. Die Auflösung beträgt jeweils 1080 x 2220 Pixel.

Vergrößern Ausstattung des Galaxy A8, Galaxy A8+ © Samsung

In beiden Modellen steckt ein Octa-Core-Prozessor, bei dem zwei Kerne mit bis zu 2,2 Gigahertz und sechs Kerne mit bis zu 1,6 Gigahertz getaktet sind. Die Arbeitsspeichergröße liegt bei 4 GB beim Galaxy A8 (2018) und bei 4 oder 6 Gigabyte beim Galaxy A8+ (2018). Beide Modelle sind wahlweise mit 32 oder 64 Gigabyte internem Speicher erhältlich. Die Akkugröße liegt bei 3.000 mAh (Galaxy A8) und 3.500 mAh (Galaxy A8+).

Die weiteren technischen Details:

OS: Android 7.1.1

Speicher erweiterbar über MicroSD

Akku: Fast-Charging-Funktion / USB Type-C Anschluss

Netzwerk: LTE Cat. 11

Konnektivität: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 / 5 GHz), Bluetooth 5.0 (LE bis zu 2 Mbps), NFC, Ortung (GPS, Glonass)

Sensoren: u.a. Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Gyrosensor, Hallsensor, Annäherungssensor

Wasserfest: Ja / IP 68

Größe, Gewicht: Galaxy A8 - 149,2 x 70,6 x 8,4 mm, 172 Gramm // Galaxy A8+ - 159,9 x 75,7 x 8,3 Millimeter, 191 Gramm

Galaxy A8 vorerst nicht für Deutschland

Das Galaxy A8 (2018) und Galaxy A8+ (2018) werden in Schwarz, Orchid Grey, Gold und Blau ab Anfang 2018 erhältlich sein.

Samsung verrät in seiner Mitteilung noch nicht die Preise die Smartphones der gehobenen Mittelklasse. Und es gibt auch eine schlechte Nachricht: In Deutschland sollen die beiden neuen Smartphones zunächst nicht auf den Markt kommen.

