Samsung Flow: Windows 10 per Galaxy Smartphone freischalten

Samsung ermöglicht die Anmeldung unter Windows 10 über den Fingerabdrucksensor des Smartphones.

Vergrößern Samsung öffnet das Login-Feature für Windows 10 per Smartphone für alle Nutzer. © samsung.com

Der südkoreanische Elektronikhersteller Samsung bietet mit Flow schon länger ein System an, mit dem sich Windows-10-Nutzer über den Fingerabdrucksensor eines Galaxy S6, S7 oder S8 per Windows Hello beim Microsoft-Betriebssystem anmelden können. Bislang war die Funktion jedoch nur für Samsung-Geräte mit Windows 10 wie das Galaxy TabPro S verfügbar. Nun öffnet der Hersteller die Anmeldung per Fingerabdruck für alle Windows-10-Rechner.

Zur Nutzung des Features ist lediglich eines der folgenden Mobilgeräte nötig: Galaxy S8, S8+, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge+, Note 5, A5 oder A7. Die kostenlose App Samsung Flow findet sich im Google Play Store . Die App ermöglicht auch die Zustellung von Smartphone-Benachrichtigungen auf dem Rechner mit Windows 10. Auf der Windows-Seite muss das Creators Update installiert sein.