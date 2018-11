Samsung faltet sein Logo: Hinweis auf neues Produkt

Samsung hat sein Logo gefaltet: Ein Hinweis darauf, dass in Kürze ein Gerät mit faltbarem Display vorgestellt wird.

Vergrößern Das gefaltete Samsung Logo

Samsung hat sein Logo gefaltet. Zumindest auf seinen sozialen Netzwerken hat Samsung über das Wochenende sein Logo verändert. Statt des üblichen Samsung-Logos ist dort nun ein in sich gefaltetes Samsung-Logo zu sehen, wie etwa hier beim offiziellen Twitter-Kanal von Samsung Mobile.

Die Aktion wird als weiterer Hinweis darauf gedeutet, dass Samsung in Kürze sein erstes faltbares Smartphone vorstellen wird. Darüber wird seit einigen Tagen bereits kräftig spekuliert. Angeblich soll das Gerät in dieser Woche auf der Samsung Developer Conference enthüllt werden, die vom 7. bis 8 November 2018 in San Francisco stattfindet. Die Entwicklerkonferenz wird am Mittwochabend um 19 Uhr (deutscher Zeit) mit einer Keynote eröffnet, die auch per Live-Stream im Internet übertragen wird.

Bereits seit längerer Zeit wird spekuliert, dass das erste faltbare Smartphone von Samsung den Namen Galaxy F oder Galaxy X tragen wird. Jüngeren Gerüchten zufolge trägt das Gerät die Bezeichnung Galaxy F (SM-F900U) und besitzt zusammengefaltet einen 4,6 Zoll großen OLED-Bildschirm, der sich auf eine Größe von 7,3 Zoll auseinander falten lässt. Gemeinsam mit Google soll Samsung die Android-Oberfläche für die Nutzung auf dem Gerät angepasst haben. Spannend bleibt die Frage, wie es mit der Akku-Kapazität und dem Preis aussieht.

Vergrößern Weiterer Blick auf das FlexPai

Samsung hat den Wettlauf um die Präsentation des ersten faltbaren Smartphones nur knapp verloren. Ende letzter Woche hatte der chinesische Hersteller mit dem FlexPai das weltweit erste faltbare Smartphone vorgestellt, welches bald verfügbar ist, allerdings auch mit einem stolzen Preis ab 1.388 Euro. Alle Details zum FlexPai finden Sie in diesem Beitrag.

