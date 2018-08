RTX 2080 Ti: Tomb Raider mit Raytraced-Schatten nur 30-40fps

Aktivierte Raytraced-Schatten in Shadow of the Tomb Raider lassen die Bildrate trotz Full-HD deutlich sinken.

Vergrößern Selbst die Geforce RTX 2080 Ti hat mit den Raytraced-Schatten zu kämpfen. © nvidia.com

Dass die neue Raytracing-Technik der Grafikkarte viel Leistung abverlangt, war zu erwarten. Wie hoch der Leistungsabfall selbst beim aktuellen Spitzenmodell Geforce RTX 2080 Ti ist, zeigt ein Video von PCGamesHardware . Auf der derzeit in Köln laufenden Spielemesse Gamescom konnten unsere Kollegen das neue Shadow of the Tomb Raider mit Raytraced-Schatten ausprobieren. Obwohl das Spiel nur in Full-HD-Auflösung über den Bildschirm lief, sorgten die in Echtzeit per Raytracing erzeugten Schatten für eine sehr hohe Rechenlast auf der im Testrechner verbauten Geforce RTX 2080 Ti. Konkret lief das Spiel nur mit 30 bis 40 Bildern pro Sekunde.

Dabei stand der potenten Grafikkarte ein Intel Core i7 6800K mit sechs Kernen und bis zu 3,60 GHz Turbotakt zur Seite. Zusätzlich waren 16 GB Arbeitsspeicher im Rechner verbaut. Noch steht nicht fest, warum die schnellste Spieler-Grafikkarte auf dem Markt trotz geringer Full-HD-Auflösung nur auf derart niedrige Werte kommt. Viel Zeit bleibt den Entwicklern zur Anpassung ihres Spiels jedoch nicht mehr: Shadow of the Tomb Raider soll schon am 14. September erscheinen. Zum Release wird die Option für Raytraced-Schatten jedoch noch nicht zur Verfügung stehen, die Macher wollen stattdessen einen entsprechenden Patch nachreichen.

Video-Beschreibung einblenden Nvidia hat auf der Gamescom in Köln seine neue Turing-Grafikkarten-Generation vorgestellt und will damit nichts geringeres als eine Grafik-Revolution einläuten. Die nicht mehr GTX, sondern RTX genannte Grafikkarten-Familie will nämlich Raytracing in Echtzeit möglich machen und damit Grafikpracht auf den Bildschirm zaubern, an die bislang nicht zu denken war. Die Karten kommen am 20. September auf den Markt und kosten ab 500 Dollar für die RTX 2070, 700 Dollar für die RTX 2080 und 1000 Dollar für die 2080 Ti. Alle Infos gibt's im Video.



Geforce RTX 2080 Ti, 2080, 2070 vs. GTX 1080 Ti, 1080, 1070