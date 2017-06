RTL II zeigt erfolgreiche Bundeswehr-Youtube-Serie „Die Rekruten“

Profi IT

Die erfolgreiche Bundeswehr-Youtube-Serie „Die Rekruten“ schafft es ins Fernsehen: RTL II zeigt einen Zusammenschnitt der Serie – das Publikum von RTL II passt vermutlich genau zur Serie und zur Bundeswehr.

Vergrößern RTL II zeigt Youtube-Erfolg „Die Rekruten“ © Bundeswehr

Der überraschende Erfolg (über 253.000 Abonnenten) der Youtube-Serie Die Rekruten hat die Programmverantwortlichen von RTL II überzeugt: Der Privatsender strahlt einen Zusammenschnitt der Youtube-Serie in seinem TV-Programm aus; die Highlights der Serie sollen in diesem Zusammenschnitt gezeigt werden. RTI II hat sich dafür die Rechte an der von der Bundeswehr finanzierten Serie gesichert.

Der Bundeswehr zufolge hatten mehrere TV-Sender Interesse an „Die Rekruten“ bekundet. RTL II bekam vermutlich deshalb den Zuschlag, weil es genau die Zuschauer hat, die die Bundeswehr mit der Werbeserie erreichen will: Junge Menschen, die potenziell bei der Bundeswehr anheuern könnten. Denn seit der Abschaffung der Wehrpflicht hat die Bundeswehr ein Nachwuchsproblem.

Laut Bundeswehr habe die Youtube-Serie bereits erfolgreich zur Nachwuchswerbung der wackeren Landesverteidiger beigetragen: „Für die Bundeswehr ist die Serie ein großer Überraschungserfolg. Die Serie hat uns sehr geholfen, 20 Prozent mehr militärische Bewerbungen für die Bundeswehr zu bekommen", zitiert das Medienmagazin DWDL Dirk Feldhaus, den Beauftragten für die Kommunikation der Arbeitgebermarke Bundeswehr. Das hat aber noch keine positiven Auswirkungen auf die Personalstärke der Bundeswehr, die seit längerer Zeit unverändert bleibt.



Der Ausstrahlungstermin im TV steht noch nicht fest. Die Youtube-Serie selbst soll übrigens nicht fortgesetzt werden. Da die Grundausbildung der in der Serie gezeigten Rekruten ja vorbei ist. Doch nachdem die Bundeswehr das Potenzial von Youtube für die Eigenwerbung erkannt hat, soll eine neue Youtube-Serie starten: "Im Herbst wird es eine völlig neue Serie geben mit einer neuen spannenden Geschichte aus der großen Welt der Bundeswehr", so der Bundeswehr-Sprecher.

