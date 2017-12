Roomba 980: Top-Saugroboter zum Hammerpreis

Saturn verkauft den Roomba 980, das Flaggschiff unter den iRobot-Staubsaugrobotern, aktuell zu einem konkurrenzlos niedrigen Preis. Der Roboter lässt sich per App bedienen, erstellt Reinigungskarten und kann ganze Etagen in einem Durchgang reinigen.

Sie suchen einen Staubsaugroboter der absoluten Oberklasse? Und wollen trotzdem nicht zu viel zahlen? Dann ist dieses aktuelle Angebot von Saturn für Sie spannend: Saturn verkauft nämlich derzeit den Roomba 980, das Flaggschiff unter den Staubsaugrobotern von iRobot, für 777 Euro anstelle der UVP von 999 Euro. Das ist konkurrenzlos günstig, wie unser Preisvergleich beweist. Fairerweise muss man zwar sagen, dass die UVP von 999 bereits von einigen anderen Anbietern unterschritten wird. Doch für 777 Euro wurde und wird der Roomba 980 noch nirgendwo sonst angeboten.

Wir haben den iRobot Roomba 980 ausführlich getestet. Der Roboter bietet eine gute Reinigungsleistung und reinigt vor allem leise. Er donnert also nicht lautstark gegen Möbel und andere Hindernisse, sondern bremst rechtzeitig vor diesen ab. Zudem können Sie mit Roomba 980 mehrere Räume in einem Durchgang beziehungsweise ganze Etagen auf einmal reinigen lassen. Geht Roomba 980 dabei mal der Strom aus, dann fährt er selbstständig zur Ladestation, lädt seinen Akku wieder auf und setzt danach den Reinigungsvorgang wieder fort.

Sie können den Roboter von Hand starten, ihm einen Reinigungsplan einprogrammieren und ihn von unterwegs aus per App starten. Denn er ist via WLAN mit einer App verbunden. Roomba 980 erstellt zudem Karten zu seinen Reinigungsfahrten, so dass Sie nach Abschluss einer Reinigung sehen, wo er überall gereinigt hat und wo nicht reinigen konnte.

Die Gummiwalzen, die Roomba 980 anstelle klassischer Bürsten besitzt, verschmutzen deutlich weniger schnell. Deshalb müssen Sie den Roboter nicht so oft reinigen.

Anders als der Vorwerk Kobold VR 200 2281857 besitzt der Roomba 980 aber keine Steighilfe zum Überwinden kleiner Hindernisse wie Türschwellen oder höhere Teppiche.

Tipp: Falls Sie auf die Reinigungskarten und die Möglichkeit, mehrere Räume auf einmal reinigen zu lassen, verzichten können, dann ist der Roomba 895 für aktuell 469 Euro einen Blick wert.



