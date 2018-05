Rocket League plus 6 Spiele für nur 11,88 Euro

Ein neues Humble Bundle enthält beliebte Multiplayer-Spiele. Für 11,88 Euro erhalten Sie sieben Spiele, darunter das famose Rocket League.

Vergrößern Rocket League ist ein tolles Multiplayer-Spiel © Psyonix

Keine Lust alleine am PC zu daddeln? Dann loht ein Blick auf das neue Humble Bundle, welches dieses Mal den Namen Humble Hooked on Multiplayer 2018 Bundle trägt. Für 11,88 Euro erhalten Sie neben Rocket League auch noch sechs weitere, beliebte Multiplayer-Spiele für Windows (und größtenteils auch für Mac und Linux). Außerdem geht wie immer ein Teil des Kaufpreises an Wohltätigkeitsorganisationen, was auch der Grund ist, warum die Spielemacher ihre Titel zu so günstigen Preisen im Humble Bundle verscherbeln lassen. Immerhin hat Rocket League allein schon einen Wert von 20 Euro.

Wenn Sie mindestens 1 Euro oder mehr zahlen, erhalten Sie die Spiele Stick Fight: The Game, Ramage Knights und Tumblestone. Für mindestens 4,62 Euro (dem Schnitt, den bisher alle Käufer gezahlt haben) gibt es zusätzlich die drei Spiele Besiege, Duck Game und Hover. Ab 11,88 Euro kommt dann schließlich noch Rocket League hinzu, ein spielenswerter Titel, bei dem es gilt, mit Fahrzeugen übergroße Fußbälle in Tore zu schießen, was die menschlichen Gegner natürlich verhindern wollen.

Hier geht´s zum Humble Hooked on Multiplayer 2018 Bundle

Im Humble Store findet aktuell auch der große Spring Sale statt. Bis zum 24. Mai gibt es tausende Spiele zu stark reduzierten Preisen. Die Highlights stellen wir Ihnen in diesem Beitrag vor.

Für nur 10 Euro: Destiny 2 sofort plus weitere Spiele später

Empfehlenswert ist auch das kommende Humble Monthly im Juni 2018. Wenn Sie das Spiele-Abo "Humble Monthly" für 10 Euro pro Monat buchen, dann erhalten Sie sofort den Online-Multiplayer-Kracher Destiny 2 im Wert von 60 Euro zum Download. Die weiteren Spiele des Pakets werden am 1. Juni, 19 Uhr (deutscher Zeit) enthüllt und können dann heruntergeladen werden.

Humble Monthly Juni 2018 sichern und Destiny 2 sofort herunterladen