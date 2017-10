RIP AIM: AOL Instant Messenger stirbt am 15.12.2017

Die Dinosaurier sind ausgestorben, die Neandertaler wandern schon lange nicht mehr über die Erde und der Auerochse ist ebenfalls schon lange Geschichte. Und am 15. Dezember 2017 stirbt auch der AIM aus – der AOL Instant Messenger.

Denn AOL, das mittlerweile ebenso wie Yahoo zu Oath und damit zu dessen Mutterkonzern Verizon gehört, stellt den einst so beliebten Messenger ein. Das teilte AOL via Twitter mit. In einer FAQ informiert AOL die Nutzer über die wichtigsten Details der Schließung und was es dabei zu beachten gilt.

All good things come to an end. On Dec 15, we'll bid farewell to AIM. Thank you to all our users! #AIMemories https://t.co/b6cjR2tSuU pic.twitter.com/V09Fl7EPMx