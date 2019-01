Resident Evil 2: 30-Minuten-Demo ab 11.1. zum Download

Publisher Capcom veröffentlicht am 11. Januar eine 30-minütige Demo zum Remake von Resident Evil 2 für PS4, PC und Xbox One.

Vergrößern Ab 11. Januar steht eine Demo zum Resident Evil 2 Remake zum Download bereit. © Capcom

Zombie-Fans haben ab morgen Gelegenheit, das Remake von Resident Evil 2 kostenlos Probe zu Spielen. Im Zeitraum vom 11. bis 31. Januar 2019 stellt Publisher Capcom eine Demo zum Spiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One bereit. Der Haken für PlayStation-4-Besitzer: Die Probierversion bleibt ausschließlich Plus-Abonnenten vorbehalten.

Neben der zeitlichen Download-Begrenzung geht Capcom bei der Demo zu Resident Evil 2 noch einen weiteren ungewöhnlichen Weg. Das Action-Adventure kann nur für einen Zeitraum von 30 Minuten angetestet werden. Ist der Countdown abgelaufen, gibt es keine Möglichkeit, die Demo noch einmal von vorne zu beginnen. Unterhalb der 30-Minuten-Grenze ist sowohl ein Neustart nach dem Erreichen des Missionsziels möglich als auch, wenn der Hauptcharakter stirbt.

In der Demo zum Resident-Evil-2-Remake schlüpfen die Spieler in die Rolle des angehenden Polizisten Leon S. Kennedy. Kennedy ist gefangen, in der von Zombies und Monstern überrannten Polizeistation von Raccoon City. In der Demo gilt es, dieser Todesfalle schnellstmöglich zu entkommen. Wer nach der Demo auf den Geschmack gekommen ist, kann die Vollversion des "Resident Evil 2"-Remakes ab 25. Januar 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4 kaufen.