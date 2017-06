Registrierungspflicht für Prepaid-SIM-Karten: Das müssen Sie beachten

Ab Samstag müssen alle neuen Prepaid-SIM-Karten mit den Ausweisdaten des Käufers verifiziert werden.

Vergrößern Prepaid-SIM-Karten können dann nur noch mit dem Ausweis aktiviert werden.

Am Samstag, dem 1. Juli 2017, tritt die Registrierungspflicht für Prepaid-SIM-Karten in Deutschland in Kraft. Der Kauf einer Prepaid-SIM-Karte mit einem Pseudonym ist dann nicht mehr möglich. Kunden, die sich am morgigen Samstag eine neue Prepaid-SIM-Karte im Supermarkt oder Mobilfunk-Geschäft kaufen, müssen ihren Namen, ihre Adresse und ihr Geburtsdatum nachweisen. Dazu muss im Geschäft der Reisepass, der Personalausweis oder ein anderes amtliches Ausweisdokument mit Lichtbild vorgelegt werden. Bei Ausländern genügt ein Ankunftsnachweis oder Aufenthaltstitel. Prepaid-SIM-Karten, die auf Firmen registriert werden, setzten einen Auszug aus dem Handels- und Genossenschaftsregister voraus.

Wer seine Prepaid-SIM-Karte im Supermarkt oder in einem Online-Shop kauft, kann seine Identität per Video-Ident-Verfahren über das Smartphone, den Tablet-PC oder die Webcam am PC nachweisen. Bei diesem System entstehen den Prepaid-SIM-Anbietern durch Callcenter-Mitarbeiter, die die Daten überprüfen, zwar höhere Kosten. Teurer sollen Prepaid-SIM-Karten dadurch aber nicht werden. Kostenlose Online-Angebote bleiben so vorerst auch weiterhin bestehen.

Kunden, die ihre Prepaid-SIM-Karte vor dem 1. Juli 2017 gekauft haben, müssen ihre Daten nachträglich nicht mehr bestätigen. Die Regierung sieht keine Nacherfassung der Identität vor. Die neue Regelung gilt zudem nicht für Laufzeitverträge, da man hier davon ausgeht, dass die Identitätsdaten beim Vertragsabschluss bereits erfasst wurden.

Die neue Registrierungspflicht für Prepaid-SIM-Karten tritt durch eine Ergänzung von Paragraf 111 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) in Kraft. Das Gesetz dient laut der Bundesregierung zum besseren Informationsaustausch bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus.