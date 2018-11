Red Friday bei Media Markt: Die besten Technik-Schnäppchen

In der Nacht zum Freitag, den 23.11.2018 startet um Mitternacht im Online-Shop von Media Markt der "Red Friday". Media Markt spricht gewohnt hochtrabend vom "Shoppingevent des Jahres". Bis zum 26. November (9 Uhr) können Sie zahlreiche Top-Produkte zu äußerst attraktiven Preisen kaufen. Die Auswahl ist riesig und nicht jedes Angebot ist auch wirklich ein Schnäppchen. Aber keine Sorge: Wir stellen Ihnen in diesem Artikel nur die besten Schnäppchen-Angebote vor.

Hier geht´s schnell runter zu den Top-Angeboten aus den Rubriken:

---> Gaming ---> Smartphones ---> Festplatten ---> Fernseher ---> Tablets ---> Notebooks ---> Monitore ---> Tastaturen ---> Wearables ---> Kopfhörer / Hifi --> Actioncams

---> Und hier finden Sie direkt alle Top-Angebote zum Media Markt Red Friday



Hinweis: Alle Angebote gelten für Mitglieder des Mediamarkt Club bereits ab Donnerstag, dem 22. November 2018 ab 22 Uhr. Für alle anderen Kunden sind die Angebote dann ab Freitag, 23. November 2018, 00:01 Uhr verfügbar!

Einen sehr hohen Rabatt gibt es beispielsweise beim OLED-TV LG OLED55B87LC, der 1.000 Euro günstiger erhältlich ist und damit nur noch 1.299 Euro kostet. Der smarte UHD-Fernseher besitzt eine Bildschirmdiagonale von 55 Zentimetern, TV-Tuner für DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S und DVB-S2 und unterstützt die Dolby-Atmos-Soundwiedergabe. Zur weiteren Ausstattung gehören vier HDMI-Anschlüsse und drei USB-Anschlüsse.

Das Surface Book 2 von Microsoft ist für schlanke 1.229 Euro statt 1.489 Euro erhältlich. Zur Ausstattung gehören ein Core i5, 8 Gigabyte RAM und 256 GB interner Speicher. Aus unserem Test des Surface Book 2: "Das Microsoft Surface Book 2 mit 13,5-Zoll-Display verdient sich im Test die Note 1, weil es alles vereint, was Notebook-Nutzer wünschen: Es ist ein ultramobiles Arbeitsgerät mit herausragender Akkulaufzeit, tollem Display und klasse Tastatur. Und es ist außerdem eine Gaming-Maschine. Ob es sinnvoll ist, alles in ein Gerät zu packen? Egal - das Surface Book 2 zeigt, dass es tatsächlich geht."

Das Surface Pro mit Core i5, 128 GB internem Speicher und 8 GB RAM ist 250 Euro günstiger und kostet damit 799 Euro.

Mediamarkt Red Friday Top- Angebote: Gaming

Zurück zur Schnellauswahl

Mediamarkt Red Friday Top-Angebote: Smartphones

Zurück zur Schnellauswahl

Mediamarkt Red Friday Top-Angebote: Festplatten

Zurück zur Schnellauswahl

Mediamarkt Red Friday Top-Angebote: Fernseher

Zurück zur Schnellauswahl

Mediamarkt Red Friday Top-Angebote: Tablets

Zurück zur Schnellauswahl

Mediamarkt Red Friday Top- Angebote: Notebooks

Zurück zur Schnellauswahl

Mediamarkt Red Friday Top- Angebote: Monitore

Zurück zur Schnellauswahl

Mediamarkt Red Friday Top- Angebote: Tastaturen

Zurück zur Schnellauswahl

Mediamarkt Red Friday Top- Angebote: Wearables

Zurück zur Schnellauswahl

Mediamarkt Red Friday Top- Angebote: Kopfhörer / Hifi

Zurück zur Schnellauswahl

Mediamarkt Red Friday Top- Angebote: Actioncams

Zurück zur Schnellauswahl

Mediamarkt Red Friday Top-Angebote: Alle

Zurück zur Schnellauswahl

Der "schwarze Freitag" - er ist für Schnäppchenjäger der wichtigste Tag des Jahres: In den USA vor Jahrzehnten ins Leben gerufen, findet er traditionell am Freitag nach dem amerikanischen Erntedankfest, dem Thanksgiving, statt. Auch bei Media Markt läuft der Countdown zum Shopping-Event des Jahres, doch hier ist nicht Schwarz die Farbe des Tages, sondern Rot: Am 23.11.2018 ab 00:01 Uhr ruft Deutschlands Elektrofachhändler den „Red Friday“ aus und haut Super-Schnäppchen raus.